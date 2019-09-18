Красноярские криптовалютчики незаконно пользовались электроэнергией

Специалисты Россетей Сибири в Красноярске впервые за свою практику выявили случай незаконно потребленной электроэнергии для выращивания биткойнов.

Представители «МРСК Сибири», входящей в холдинг ПАО «Россети», обнаружили майнинговую ферму, которая незаконно потребляла электроэнергию. Размещалась она в одном из гаражей на Предмостной площади Красноярска. Ферма нелегально подключалась к расположенной в непосредственной близости трансформаторной подстанции и в течение трех месяцев потратила электроэнергию в объеме 884,6 кВт⋅ч на сумму более 4,2 млн рублей.

Материалы по делу направлены в отдел по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Красноярскому краю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изучаются все обстоятельства дела, в том числе вопрос о наличии сообщников.

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