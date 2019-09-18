Сибирские ученые разработали новый гибридный реактор

Томский политехнический университет при содействии федерального ядерного центра и института ядерной физики смоделировали ториевый гибридный реактор.

Среди преимуществ такого реактора по сравнению с используемыми сейчас ядерными реакторами выделяют умеренную мощность, относительно небольшие размеры, высокую безопасность при эксплуатации и малый уровень радиоактивных отходов. Исследования по этой тематике поддержаны государственными грантами, а результаты опубликованы в журнале Plasma and Fusion Research.

Гибридные реакторы на ториевом топливе не способны к «саморазгону» — в гибридной энерговыделяющей установке при прекращении поступления дополнительных нейтронов от внешнего источника ядерные реакции деления сразу же затухают. Эта особенность применения ториевого топлива обеспечивает значительно большую безопасность энергетики.

По словам ученых, топливный цикл проектируемой установки составит 3000 эффективных суток по 24 часа работы при 100 % уровне мощности. По истечении этого срока блоки с выгоревшим топливом заменяются на свежие, и реактор готов к новому топливному циклу.

Сейчас рассматриваются возможности создания экспериментального стенда на реакторной площадке ТПУ, который будет состоять из ториевой топливной сборки и нейтронного источника на основе инженерно-технических решений, уже реализованных на открытых ловушках ИЯФ СО РАН.

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