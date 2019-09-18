На церемонии открытия гостей и участников форума поздравили полномочный представитель президента в СФО, губернатор Новосибирской области, спикер регионального Заксобрания и посол республики Беларусь.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в 2019 году на форуме ожидается 8,5 тысяч участников «Это в пять раз больше, чем на первом «Технопроме», — напомнил губернатор. Или на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году, о чем «Континент Сибирь» писал ранее.

«Я хочу пожелать гостям побольше новых деловых контактов, интересных ярких дискуссий. И, конечно, вслед за Сергеем Ивановичем (Меняйло) — желаю найти окошко в вашем плотном графике и постетить интересные места Новосибирска — так завершил свою приветственную речь Андрей Травников.

«Я думаю, каждый участник форума уже готов к технологиям, трансформирующим нашу жизнь, которые здесь представлены — сказал свое вступительное слово председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив. Также он отметил, что назначение Андрея Травникова руководителем рабочей группы по вопросам образования — еще один признак того, что Новосибирск занимает место в авангарде модернизации страны.

По словам посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко, Новосибирск недаром является традиционной столицей «Технопрома», потому что СО РАН — самое сильное из всех отделений Академии наук.

После приветствия участники открытия осмотрели несколько выставочных павильонов на первом этаже Экспоцентра.

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