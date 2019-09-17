Накануне открытия «Технопрома» глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько приоткрыл занавес над тем, что планируется включить в состав проекта «Умный город», в какие сроки он будет реализован и что для этого потребуется.

«Я хочу сказать, что город готовится к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году – именно в этот срок мы планируем капитально модернизировать городскую инфраструктуру, – сообщил в ходе пресс-конференции 17 сентября начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. – Наш город назван научной столицей России не только за теоретические знания, но и за внедрение новейших технологий в городскую среду».

Дорожная карта проекта, по его словам, уже разработана федеральным министерством строительства и ЖКХ. Представить ее департамент вместе с партнерами обещает во время работы «Технопрома», где одна из секций будет называться «Умный город», а модератором ее будет как раз Александр Люлько.

Среди участников работы секции обещает быть заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров – он, по словам Александра Люлько, поможет оценить работу новосибирского проекта Smart City по сравнению с ее реализацией в других городах. Из бизнес-гостей глава департамента выделил директора по разработке SberCloud (группа Сбербанка) Артура Саркисова и менеджера по работе со стратегическими заказчиками Cisco Дарью Байкину. Между прочим, именно Cisco в свое время первой запустила в оборот словосочетание «Умный город»

Кто участвует

Всего на стенде «Умного города» будет выставлено шестнадцать проектов, которые должны быть реализованы к 2022 году. Итак, вот что планируется сделать к МЧМ по хоккею в Новосибирске и кто этим займется.

Достаточно много внимание будет уделено автоматизированной системе управления дорожным движением (которая в виде пилота уже реализована на улице Станционной). Работу над проектом ведет компания Softline (аппаратная и программная часть) и «Ростелеком» (системы связи). По словам директора по развитию бизнеса в Сибири Softline Павла Баруткина, пилот был реализован успешно и теперь компания может в течение ближайшего года развивать проект в трех направлениях. Это может быть концентрация усилий на самых важных направлениях – в частности, подъездах к мостам через Обь или Бердское Шоссе – либо распространение на более обширную сеть улиц, либо тиражирование на другие города. Либо все сразу в разных пропорциях. Александр Люлько добавил, что утвердить концепцию планируется в ходе «Технопрома», далее до конца года будет доработан подробный план и в 2020-22 годах воплощен в жизнь. Скорее всего на первом этапе основные силы будут сосредоточены на жизненно важных и гостевых маршрутах города. Всего, по словам Павла Баруткина за три года планируется оснастить АСУДД три ключевых маршрута: дорогу до Академгородка и пути к двум автомобильным мостам. Стоимость каждого из них он оценил как минимум в 100 млн рублей – только на внедрение АСУДД, без учета других составляющих: линий связи, центров управления, диспетчерских и так далее.

Ряд компаний должны будут заняться вопросами освещения: компания «Айти-Викрам» представит проект подсветки метромоста, а компания «Феникс-88» – компзитные опоры управляемого освещения, которые уже были протестированы на улице Николаева возле Академпарка. Другой вариант фонарных столбов из композита сейчас смонтирован на улице Ильича – каждый столб может быть установлен всего одним человеком, он весит всего 54 кг.

Особое внимание организаторы стенда уделили «умным остановкам», которые в скором будущем выберутся за пределы остановок. Александр Люлько обещал, что умные блоки, разработанные при участии таких компаний, как iVoice, 2ГИС и многих других будут монтироваться также на станциях метро, туристических маршрутах и транспортных узлах (вокзалы, автовокзалы и так далее). Также он отметил, что «Россибинвест» – один из ключевых разработчиков умного блока – уже заключил соглашение с компанией «Сурдофон», благодаря чему в скором времени умные остановки будут адаптированы для слабослышащих людей.

«Новосибирскэнергосбыт» анонсировал открытие в ближайшие годы первой открытой электрозаправки на улице Орджоникидзе. До сих пор зарядные станции для электромобилей в Новосибирске находились в основном в крупных ТРЦ. Также на «Технопроме» будет представлен действующий прототип электромобиля Marussia, разработанный КБ «Спектр».

Большое внимание будет уделено такому партнеру, как «Ситроникс», который не так давно открыл на улице Кошурникова «умный сквер». Основным профилем «Ситроникса» на стенде обещает стать безопасность дорожного движения. Одна из анонсированных им технологий, которая до Новосибирска нигде не применялась – «безопасный перекресток», включающий в себя автоматическое освещение переходящего улицу человека. Предварительно первый такой перекресток будет установлен на Красном проспекте.

Еще один проект в сфере транспорта предложит «Яндекс.Такси» – электронный путевой лист для таксистов.

Много проектов обещают затронуть и сферу экологии. Например «Национальная экологическая система» предлагает установить в городе автоматы для автоматического приема пластиковой тары (какие уже работают в европейских городах). Институт теплофизики СО РАН анонсирует роботизированную систему сортировки отходов – технология внедряется на заводе недалеко от Академгородка. А ООО «Омега» предлагает проект «Умная экология», включающая систему контроля за наполнением мусорных баков.

Дополняя друг друга

Основной задачей на «Технопроме», помимо наглядной демонстрации умных технологий заместитель начальника департамента промышленности мэрии Максим Леоненко видит в создании концессий между ними. «Среди проектов есть как самоокупаемые и даже прибыльные, так и очень затратные и при этом важные – констатирует он. – Мы планируем рассмотреть установление связей доходных и расходных проектов – если их удастся коллаборировать, модернизация пойдет более высокими темпами. Чтобы не сильно нагружать бюджет – и при этом успешно реализовывать задуманное».

Общую стоимость реализации всего, что планирует представить стенд «Умный город», Александр Люлько оценил в миллиарды рублей, которые предлагается получить, в том числе, через государственно-частные партнерства. Как это и рекомендует курирующий данное направление минстрой.

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