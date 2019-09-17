Из Омска в Новосибирск запустят первую «Ласточку»

В среду из Омска в Новосибирск совершит демонстрационную поездку новый скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС-1П. Время поездки с двумя техническими остановками составит 6 часов 5 минут.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, поезд отправится в путь в 18 часов 21 минуту по омскому времени. Он сделает две остановке в Кормиловке и Барабинске. Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» выпущен компанией «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для «РЖД». Состав включает 5 вагонов, общая длина состава — 130 м. Максимальная скорость поезда составляет 160 км/ч.

Новая модификация скоростной «Ласточки» для российских регионов была представлена уральской компанией в конце в рамках международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» в Москве. По информации создателей электропоезда, «Ласточка» может питаться от постоянного или переменного тока, в зависимости от конкретного железнодорожного участка пути следования состава, а также может проезжать участки, на которых нет контактной сети. Для этого конструкторы завода специально разработали вариант компоновки поезда аккумуляторными тяговыми батареями, поддерживающими работоспособность «Ласточки» с запасом автономного хода до 120 км.

Напомним, о том, что «РЖД» рассматривает возможность запуска скоростных электропоездов «Ласточка» из Новосибирска в Омск, Кемерово, Томск, Барнаул и Новокузнецк в 2020-2021 годах стало известно в марте текущего года.

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