Апелляционная инстанция оставила в силе решение Калининского районного суда Новосибирска о выселении более трех десятков военных пенсионеров из жилья по иску структур минобороны.

Как сообщили во вторник в Калининском районном суде Новосибирска, 33 иска были поданы ФГУП «Центррегионжилье» министерства обороны РФ и ФГКУ Сибирское территориальное управление имущественных отношений минобороны. «Спорные жилые помещения были предоставлены ответчикам в период прохождения ими службы на официальных должностях в вооруженных силах РФ. Истцы неоднократно предлагали освободить ответчикам спорные помещения, но получили отказ», — уточнили в суде. Все иски были удовлетворены, 18 из них были обжалованы ответчиками в вышестоящей инстанции, оставившей предыдущее решение в силе.

Напомним, речь идет о военных пенсионерах и ведомственном жилье минобороны в поселке Гвардейский в Калининском районе. В конце августа более 100 человек вышли на пикет в военном городке. Некоторые из них уже потеряли жилье, другие получили уведомления об освобождении квартир без предоставления им альтернативного места проживания. В своих решениях служители Фемиды ссылаются на части первую и вторую ст. 103 Жилищного кодекса РФ, которая предусматривает освобождение специализированного жилого помещения в случаях расторжения или прекращения договоров найма.

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