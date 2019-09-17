Районам Новосибирской области оставят часть транспортного налога

На прошедшем во вторник заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области депутаты одобрили поправки в ряд документов, которые позволят оставлять часть собранного транспортного налога в бюджетах муниципальных образований и городских округов.

Суть поправок на заседании комитета представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По действующим нормативам весь транспортный налог поступает в региональный дорожный фонд. После этого министерство финансов по предложениям минтранса распределяет нужные сельским районам и городам региона средства в форме субсидий. Предлагаемые изменения в ряд законов оставляют 45% транспортного налога на сельские муниципальные образования и 20% на городские округа – Бердск, Искитим, Обь, Кольцово. В год на райцентры в этом случае придется порядка 310 млн рублей отчислений. Новосибирск получит 344 млн рублей. Порядка 40 млн рублей получат городские округа.

Как пояснил председатель промышленного комитета Федор Николаев, поправки в ряд законов, регламентирующих наполнение дорожных фондов, позволят средствам поступать в муниципальные образования, минуя всякие проволочки, вроде оформления субсидий. Кроме того, новые критерии распределения налога позволят муниципалитетам финансировать разработку проектно-сметной документации, связанной с дорожным строительством. «Средства субсидий можно было направлять только на капитальные вложения: строительство, капремонт и так далее. Эти средства нельзя было вкладывать в разработку проектно-сметной документации, на что постоянно обращали внимание руководители районов и муниципалитетов. На разработку ПСД средств у них не было, сейчас это будет доступно», — пояснил парламентарий.

По словам Федора Николаева, изменения в законодательстве также будут способствовать повышению уровня собираемости транспортного налога на территориях. «Раньше руководителей райцентров приходилось уговаривать помогать в собираемости транспортного налога на их территориях. По-разному реагировали, кто-то кивал, кто-то что-то делал, кто-то нет. Теперь, чтобы подобраться к денежкам, нужно будет поработать над собираемостью налога», — резюмировал глава промышленного комитета.

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