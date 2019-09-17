Члены промышленного комитета регионального парламента во вторник, вслед за коллегами из аграрного комитета, не приняли представленный план реализации Стратегии развития Новосибирской области до 2030 года, потребовав доработать документ.

Напомним, на минувшей неделе план мероприятий по реализации Стратегии развития Новосибирской области до 2030 года аграрному комитету Законодательного собрания представлял заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. Депутаты план не приняли, посчитав, что документ не учитывает реальные проблемы населения региона, включая сельских жителей, и не предлагает их решение. Членам комитета по транспортной, промышленной и информационной политике план представляли сразу три министра: глава минэкономразвития Лев Решетников, глава минпрома Андрей Гончаров и глава минцифры Анатолий Дюбанов. Несмотря на внушительную презентацию, парламентарии снова раскритиковали документ по тем же основаниям: отсутствие конкретных мероприятий. Особенно резко высказался депутат Владислав Кошкин, заявивший, что презентация напоминает ему «материалы ХХ-го съезда КПСС». «Какие промышленные кластеры и точки роста будут? Моим избирателям интересно, объединят ли к 2030-му году Обь и Новосибирск или не объединят», — возмутился парламентарий.

По словам председателя промышленного комитета Федора Николаева, претензии депутатов к документу состоят в том, перечень перечисленных в нем мероприятий должен быть шире. «К примеру, взаимодействие с РЖД по дальнейшему развитию….По дальнейшему развитию чего? Каких направлений? Конкретики тут нет. Есть, например, какие-то объекты из дорожно-транспортной сферы, но полного перечня нет. Если переходить к показателям достижимости, есть например такой – увеличение грузоперевозок тем или иным видом транспорта. Больше показателей в перечне нет. А перевозки с точки зрения комфорта? А скорость, с которой мы добираемся с городской окраины до вокзала, или с какой до нас добираются жители других регионов? Нет сумм, нет сроков», — пояснил глава комитета.

30 сентября план должен рассматривать бюджетный комитет Законодательного собрания для того, чтобы 3 октября документ был окончательно принят. Депутаты и чиновники готовы в оставшееся время провести внеочередное заседание комитета с тем, чтобы доработать документ. «Лев Николаевич, это наш «бзык» или наши претензии имеют основания?», — обратился к главе минэкономразвития заместитель председателя комитета Сергей Титков. «Нужно садиться и корректировать», — сказал Лев Решетников.

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