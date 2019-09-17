С берегов Оби собрали более двух тонн мусора

На территории Михайловской набережной в Новосибирске студенты и активисты собрали более двух тонн мусора.

271 человек, включая организаторов и спонсоров, принял участие в экологической акции под названием «Вузы. Экобаттл «Берег левый VS Берег правый». Участников поделили на команды, победителя определяли по максимальному количеству набранных баллов за достижения команды: количество собранных мешков, время работы, коэффициент чистоты.

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО, ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович вместе с организаторами подвел итоги, определил и наградил победителей и участников.

Это экологическое мероприятие, как и многие другие, проходило в рамках всероссийской акции по уборке от мусора водных объектов и их берегов «Вода России», а также для поддержки приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы».

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