Инаугурация мэра Новосибирска пройдет 24 сентября

Вступление в должность мэра города Анатолия Локтя состоится 24 сентября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Мероприятие пройдет в рамках внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска прошли в единый день голосования, 8 сентября. За Анатолия Локтя проголосовали 123378 избирателей, что составляет 50,25 %.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить всех новосибирцев, поддержавших меня на этих выборах, давших мне это почетное и ответственное поручение — возглавлять исполнительную власть муниципалитета города Новосибирска. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие», — прокомментировал Анатолий Локоть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.