Новосибирская область победила во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2019»

Проект Новосибирской области «Цифровая платформа сельхозкооперации» признан победителем всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019».

В соревнованиях, проходивших по 12 основным и четырем дополнительным номинациям, участвовало 150 проектов из 46 регионов России.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, внедрение региональной системы цифрового взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями способствует успешной конкуренции малых сельхозпроизводителей, решает проблемы импортозамещения и создает условия для роста сельскохозяйственного производства в регионе. Не менее важен и социальный эффект — внедрение системы повышает занятость сельского населения в малых формах хозяйствования, а это способствует сохранению традиционного жизненного уклада в сельской местности.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.