Шахтеры и горняки на Кузбассе увеличили объем добычи угля

Добыча угля и объем вскрышных работ в угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») превысили аналогичные показатели периода прошлого года.

Об этом заявил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков. «Рост объемов добычи связан с реализацией в компании инвестиционной программы и привлечением подрядных организаций для ведения открытых горных работ. В конце августа на шахте им. В. И. Ленина введена в эксплуатацию лава с запасами 560 тыс. тонн коксующегося угля, в ближайшее время на шахте «Сибиргинская» также будет запущен новый очистной забой. Это позволит сохранить положительную динамику в будущем», — пояснил Ритиков.

Переработана 731 тыс. тонн угля, в процентном соотношении рост составил 5 % к июлю 2019 года и 11 % к августу прошлого года. Потребителям отправлено соответственно на 4 % и 20 % продукции больше.

В целом шахтеры и горняки в этом году на 37 % превысили результаты прошлого года по добыче угля.

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