Часть улиц Новосибирска будет закрыта или сужена

Мэрия Новосибирска предупреждает водителей города о закрытии движения и сужении проезжей части на улицах города.

До конца сентября закрывается движение транспорта на некоторых участках дорог в Новосибирске. Это связано с ремонтом теплотрассы. Так, перекрыта дорога на участке ул. Пожарского в районе дома № 103 на ул. Героев Революции. Объезд доступен по ул. Первомайской.

Проезжая часть ул. Писарева в районе дома № 38 сужена на шесть метров.

Проезжую часть ул. Марии Ульяновой в районе дома № 27 на ул. Красный факел сузили на полтора метра.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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