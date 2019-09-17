Часть улиц Новосибирска будет закрыта или сужена

Мэрия Новосибирска предупреждает водителей города о закрытии движения и сужении проезжей части на улицах города.
До конца сентября закрывается движение транспорта на некоторых участках дорог в Новосибирске. Это связано с ремонтом теплотрассы. Так, перекрыта дорога на участке ул. Пожарского в районе дома № 103 на ул. Героев Революции. Объезд доступен по ул. Первомайской.
Проезжая часть ул. Писарева в районе дома № 38 сужена на шесть метров.
Проезжую часть ул. Марии Ульяновой в районе дома № 27 на ул. Красный факел сузили на полтора метра.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.