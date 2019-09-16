Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич сообщила о том, что уволилась по собственному желанию. При этом она подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи принадлежит ей, уточнив, что фразы были «вырваны из контекста».

О своем решении Ирина Алашкевич написала в понедельник на своей странице в Facebook. Чиновница пояснила, что делает это в интересах своей семьи. «Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло», — отметила Ирина Алашкевич.

Напомним, 21 августа иркутский губернатор Сергей Левченко назначил служебную проверку в связи с появившейся в интернете аудиозаписью разговора с участием, предположительно, пресс-секретаря главы региона Ирины Алашкевич. Голос в записи нелицеприятно отзывается о работе с пострадавшим от паводка населением, называя жителей региона «бичевней» и «быдлом». Позднее аудиозапись стала предметом резкой критики со стороны посетившего регион президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ирина Алашкевич на своей странице подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи принадлежит ей, попросив жителей Тулуна «простить от всего сердца». При этом она уточнила, что ее слова были вырваны из контекста, а сам монолог подвергся монтажу. «Страшную картинку я обсуждала со своими коллегами. Да, эмоционально, может грубо – но это та боль, которой мне хотелось поделиться. А вот кто и зачем записал этот разговор, да еще и смонтировал так, как было выгодно, вопрос риторический», — написала Ирина Алашкевич.

Официальной информации об отстранении чиновницы от должности на сайте правительства Иркутской области пока нет.

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