Новосибирским пенсионерам увеличат прожиточный минимум

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров. В 2020 году он составит 9487 рублей.

Увеличение почти на 700 рублей делается в целях установления социальной доплаты к пенсионным пособиям, предусмотренной Федеральным законом. В этом году прожиточный минимум новосибирского пенсионера составлял 8814 рубля.

Стоит отметить, что по официальным данным инфляция в регионе с января по август 2019 года составила 2,6 %. При этом цены на услуги, в том числе ЖКХ, по данным Новосибирскстата, выросли на 5,25 %.

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