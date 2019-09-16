В мэрии Омска назначен новый заместитель по социальным вопросам

Сегодня Анастасия Терпугова приступила к своим обязанностям заместителя мэра Омска, курирующего социальный блок — департаменты образования, культуры, общественной и социальной политики, спорта и молодежной политики.

«Анастасия Петровна с 1998 года в муниципальной системе. Последние семь лет — заместитель главы Центрального округа. Человек опытный и понимающий в социальной сфере: большой стаж работы, имеется профильное образование, специалист коммуникабельный и инициативный. Первые задачи перед ней уже поставлены: это реализация молодежной политики, предложения по механизмам работы СДЮШОР, подготовка к XVI Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана, организационная подготовка празднования Нового года, а в скором времени и подготовка к проведению Дельфийских игр, которые будут проводиться в Омске в 2020 году. Также Анастасии Петровне предстоит предложить комплексное решение по развитию городской EVENT-индустрии», — отметила при назначении мэр Омска Оксана Фадина.

Напомним, что Анастасия Терпугова С 2001 до 2012 года прошла путь от ведущего специалиста комитета по делам молодежи до начальника отдела по делам молодежи, культуре, спорта и социальной работе администрации Октябрьского административного округа города Омска. С 2012 года работала заместителем главы администрации Центрального округа города Омска.

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