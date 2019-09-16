«Билайн» успешно протестировал сервисы сверхширокополосного мобильного доступа 5G на смартфонах нового поколения. Пилотной зоной оператор выбрал территорию спорткомплекса «Лужники», где пиковые скорости на один гаджет достигли 2,19 Гбит/сек.

По замыслу «Билайна», реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть. Продажу смартфонов и роутеров с поддержкой 5G оператор планирует начать уже в этом году.

«Технология 5G – это следующий важнейший шаг в эволюции мобильного интернета, –комментирует генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич. –Запуская пилотную зону 5G в «Лужниках», мы хотим, в первую очередь, проверить потенциал развития пользовательского опыта наших клиентов. Сегодня мы находимся в активной стадии подготовки к запуску сетей 5G, тестируя сети нового поколения одновременно с несколькими вендорами в разных городах России. Для того, чтобы пользователи могли оценить возможности нового стандарта связи как можно скорее, мы проводим масштабные работы по модернизации нашей сети. На текущий момент сеть «Билайн» в Москве уже на 91% 5G-ready, то есть готова ко внедрению сетей пятого поколения. Мы планируем дальнейшие запуски пилотных зон в регионах России. В том числе, продолжим тестирование новых устройств, пользовательских сценариев, технологий для «умных» городов уже в запущенных территориях 5G».

Для пилотной зоны в «Билайн» использовал технологическое решение Huawei, позволяющее упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах — в условиях строгих ограничений по доступному пространству. Именно поэтому один из фрагментов пилотной зоны «Билайн 5G» был развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены, там, где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование пользовательских сценариев проводилось несколькими моделями смартфонов и пиковые скорости передачи данных на одном устройстве составили 2,19 Гбит/c.

Пилотная зона 5G в спортивном комплексе «Лужники» стала для «Билайна» вторым пространством для проведения испытаний работы сетей нового поколения после развернутого в прошлом году в тестовой лаборатории оператора фрагмента сети 5G. Тогда, как уже писал «КС», оператор успешно протестировал мобильный интернет пятого поколения на скорости 1 Гбит/с.

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