«Билайн» протестировал пилотную зону 5G

Федор Туров
 

«Билайн» успешно протестировал сервисы сверхширокополосного мобильного доступа 5G на смартфонах нового поколения. Пилотной зоной оператор выбрал территорию спорткомплекса «Лужники», где пиковые скорости на один гаджет достигли 2,19 Гбит/сек.

По замыслу «Билайна», реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть. Продажу смартфонов и роутеров с поддержкой 5G оператор планирует начать уже в этом году.

«Технология 5G – это следующий важнейший шаг в эволюции мобильного интернета, –комментирует генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич. –Запуская пилотную зону 5G в «Лужниках», мы хотим, в первую очередь, проверить потенциал развития пользовательского опыта наших клиентов. Сегодня мы находимся в активной стадии подготовки к запуску сетей 5G, тестируя сети нового поколения одновременно с несколькими вендорами в разных городах России. Для того, чтобы пользователи могли оценить возможности нового стандарта связи как можно скорее, мы проводим масштабные работы по модернизации нашей сети. На текущий момент сеть «Билайн» в Москве уже на 91% 5G-ready, то есть готова ко внедрению сетей пятого поколения. Мы планируем дальнейшие запуски пилотных зон в регионах России. В том числе, продолжим тестирование новых устройств, пользовательских сценариев, технологий для «умных» городов уже в запущенных территориях 5G».

Для пилотной зоны в «Билайн» использовал технологическое решение Huawei, позволяющее упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах — в условиях строгих ограничений по доступному пространству. Именно поэтому один из фрагментов пилотной зоны «Билайн 5G» был развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены, там, где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование пользовательских сценариев проводилось несколькими моделями смартфонов и пиковые скорости передачи данных на одном устройстве составили  2,19 Гбит/c.

Пилотная зона 5G в спортивном комплексе «Лужники» стала для «Билайна» вторым пространством для проведения испытаний работы сетей нового поколения после развернутого в прошлом году в тестовой лаборатории оператора фрагмента сети 5G. Тогда, как уже писал «КС», оператор успешно протестировал мобильный интернет пятого поколения на скорости 1 Гбит/с.

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