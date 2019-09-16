Стали известны победители областного конкурса, проводимого министерством науки и инновационной политики Новосибирской области.

В числе представленных на конкурс проектов были инновационные разработки в области сельского хозяйства, медицины, биологии, геологии, энергетики и т. д. Победители получили субсидии до 3 млн рублей в год на осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Эти субсидии могут покрыть до 50 % расходов на проекты победителей.

Субсидии получили следующие проекты:

1. «Разработка технологий выращивания овощных культур и клубники в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах» (ООО «Городские теплицы»); 2. «Разработка стволовой части системы активной распределённой термометрии для добывающих и нагнетательных скважин» (ООО «Айсико»); 3. «Экстрактор хирургический мобильный с системой контроля наличия экссудата» (ЗАО «Сибирский научно-исследовательский центр медицинской техники»); 4. «Разработка ранорасширителя для хирургических операций в абдоминальной полости с автоматизированным формированием конфигурации зоны операционного вмешательства «АР-1» (ЗАО «Сибирский научно-исследовательский центр медицинской техники»); 5. «Создание исследовательской метрологической лаборатории поверки и калибровки геофизических инклинометров на основе разрабатываемой калибровочной автоматизированной установки нового поколения, использующей нейросетевые алгоритмы» (ООО «ННТЦ»); 6. «Разработка технических средств и технологии бурения геологоразведочных скважин при поиске месторождений полезных ископаемых в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях Сибири и Арктики» (ООО «НПО «Горное машиностроение»);

7. «Коммерциализация наборов реагентов для проведения генетических анализов по персонификации лекарственной терапии больных раком легкого» (ООО «БиоЛинк»);

8. «Разработка и коммерциализация шнекового пневмо-эжекционного рабочего органа для бурения скважин в четвертичных отложениях» (ООО ПКФ «Горное дело»);

9. «Создание высокотехнологичного производства автоматических роботизированных доильных комплексов» (ООО «Сибагроинвест»);

10. «Умный дом. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения» (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»);

11. «Оптимизация сухой формы биопрепарата «Нематофагин-Микопро» для защиты растений от паразитических нематод и модернизация технологии его производства» (ООО «Микопро»);

12. «Разработка программного комплекса для автоматического моделирования плоскости индивидуальных имплантатов для закрытия дефектов костей черепа на основе искусственных нейронных сетей» (ООО «АкадемДжин»);

13. «Разработка бытового твердотопливного котла с возможностью выработки пара и электроэнергии» (ООО «Баган»);

14. «Создание измерительно-диагностического комплекса PolisSpray для анализа качества распыла жидкостей форсунками на основе лазерно-оптических методов» (ООО «Сигма-Про»);

15. «Разработка двухсистемной модульной зарядной станции для электрического транспорта» (АО «Электроагрегат»).

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, при определении победителей комиссия учитывала научно-технический уровень проектов, конкурентные преимущества и ожидаемые научно-технические результаты для социально-экономического развития региона. Также проекты должны были соответствовать приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области.

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