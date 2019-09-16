Организации, ведущие торговлю в отдаленных селах, получат поддержку от правительства Новосибирской области

На совещании под руководством губернатора НСО Андрея Травникова члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти и главы муниципальных образований обсуждали проблемы организации сельской торговли.

Сегодня снабжение жителей отдаленных населенных пунктов продовольствием и товарами первой необходимости — это не только бизнес. Как заметил губернатор, у этого процесса есть большая социальная функция: население необходимо обеспечить качественными продуктами питания по приемлемым ценам. Новосибирская область — один из немногих регионов России, где удалось сохранить разветвленную торговую сеть Облпотребсоюза.

В этом году принято решение увеличить сумму поддержки организаций, торгующих на сельских территориях. В бюджете области на эти цели заложен 21 млн рублей. С января по август 2019 года уже предоставлено 85 субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села на сумму 12,5 млн рублей. Предельная величина субсидии увеличена до 500 тыс. рублей. Благодаря такой поддержке жители 423 населенных пунктов, расположенных далее 11 км от районных центров, обеспечены бесперебойным снабжением.

В тех населенных пунктах области, где отсутствует стационарная торговля, возможно использование автолавок. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области разработало проект «Автолавка в село», в рамках которого предполагается компенсировать часть расходов на приобретение автолавок. На сегодня постоянные торговые объекты отсутствуют в 333 населенных пунктах Новосибирской области. Это 24 % от общего количества поселений.

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