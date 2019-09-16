Парк общественного транспорта в Новосибирске обновят на 6,3 млрд рублей

В течение семи предстоящих лет администрация Новосибирска планирует приобрести около 500 единиц общественного транспорта для города.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса новосибирской мэрии, планируется закупить 300 газомоторных автобусов, по 50 ежегодно. Также парк должны пополнить 124 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. С 2021 года Новосибирск будет закупать по 10 трамваев в год, всего 50 вагонов. Кроме того, мэрия намерена модернизировать 60 трамваев.

Помимо покупки нового транспорта, еще предстоит отремонтировать около 50 километров трамвайных путей, которым уже более 30 лет. Ремонт одного километра путей обойдется городу в 21–40 млн рублей в зависимости от их расположения и применяемых технологий.

Администрация Новосибирска будет дополнительно субсидирована на реализацию мероприятий по обновлению парка городского пассажирского транспорта. Предложение о включении в региональный бюджет дополнительных средств уже направлено в профильные министерства.

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