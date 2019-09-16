Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве основателя универмага LUKSE Ольги Гребенюк. Иск к предпринимателю подавал «Татфондбанк».

Определение о прекращении дела по признанию Ольги Гребенюк несостоятельной опубликовано на сайте арбитража. Как уточняется в документе, заявление истца – «Татфондбанка» — было признано необоснованным. Будет ли истец обжаловать судебное решение, пока неизвестно.

Напомним, «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) потребовал признать индивидуального предпринимателя Ольгу Гребенюк банкротом в конце июля текущего года. Сумма исковых требований составляла более 1,6 млн рублей. Сам банк был лишен лицензии ЦБ в марте 2017 года, функции временной администрации по управлению финансовым учреждением были возложены на АСВ.

Как ранее поясняла «Континенту Сибирь» сама Ольга Гребенюк, временная администрация оспаривала операцию по закрытию счета, которую она произвела до момента отзыва лицензии у банка. Попытка оспаривания операции в форме подачи банкротного иска предприниматель оценила, как попытку давления на нее.

Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на улице Немировича-Данченко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.