Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем совета директоров S7 Group Владиславом Филёвым принял участие в благотворительной акции по высадке деревьев.

13 сентября в рамках благотворительной акции «Мы — Сибирь», волонтерского проекта «Посади лес», на территории Коченевского лесничества Новосибирской области было посажено 20 тыс саженцев сосны. В планах — высадить 80 тыс деревьев хвойных пород.

Обращаясь к участникам, Андрей Травников отметил, что правительство Новосибирской области реализует комплекс мероприятий по сбережению и увеличению лесных массивов, а также отметил, что готовность и желание участвовать в экологических инициативах по сохранению также исходит от жителей региона.

«Мы всегда говорим о том, что подобные акции носят и информационно-пропагандистский характер, они призваны привлечь внимание большого круга жителей к проблеме сохранения, восстановления лесов. Сегодня акцию организовала компания S7, вернувшая на период ее проведения себе прежнее название — «Сибирь», — добавил губернатор.

«Наш дом — Новосибирск. Начать отсюда было правильно и по-честному», — заметил Владислав Филёв.

Проект массовых волонтерских посадок деревьев, посвященный теме сохранению лесов «Посади лес» запущен в области с 2016 года. За это время волонтерами, общественными организациями, школьниками и жителями Новосибирской области было высажено более 350 тыс деревьев.

Напомним, что акция «Посади лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Приоритетной целью является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства к 2024 году на 100%.

В августе 2019 года, в связи с обширными пожарами в соседних регионах, компания S7 запустила благотворительную акцию «Мы – Сибирь». Средства на посадку саженцев были собраны за счет отчислений пассажиров S7: по 100 рублей с каждого билета, проданного по сибирским направлениям, и перечислялись в специальный фонд. Необходимая сумма была собрана менее, чем за месяц. Первой площадкой для реализации проекта стала Новосибирская область.

В течение двух недель деревья высадят ещё на 17 гектарах в Коченёвском и Сузунском лесничествах – 20-21 сентября на территории Коченёвского лесничества посадка леса на площади 7 га; 27-28 сентября в Сузунском лесничестве на общей площади 10 га. В дальнейшем акцию планируется провести и в других пострадавших от пожаров районах Сибири.

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