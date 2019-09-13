Депутаты Заксобрания Новосибирской области выступили против повышения тарифов на тепло

На прошедшем на уходящей неделе заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области вновь был поднят вопрос о росте тарифов на тепло. Депутаты вступились за правительство Новосибирской области, выступающее против повышения тарифов, и не поддержали в этом вопросе «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК). Депутаты приняли решение дождаться решения Арбитражного суда.

Любой вопрос, связанный с повышением тарифов, всегда вызывает бурную реакцию депутатского корпуса региона. На этот раз камнем преткновения стало решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС РФ), которая еще в мае этого года согласовала рост тарифов на тепло в Новосибирской области в 2019 году по заявлению АО «Сибэко» (структуры СГК). Вопреки утвержденному департаментом по тарифам Новосибирской области росту на 3,2%, энергетики повысили тарифы на 7,3%. В правительстве региона не согласились с решением антимонопольной службы. Департамент по тарифам Новосибирской области подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным решений ФАС РФ. На текущий момент оно еще не рассмотрено.

На заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам депутаты предложили директору новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», экс-главе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрею Колмакову пояснить позицию энергетиков. Поводом стали вопросы по подготовке и прохождению нового отопительного сезона. Как рассказал Андрей Колмаков, решение о повышение тарифов в 2019 году носило принципиальный характер. «Без обновления нужного количества сетей число дефектов будет расти. Все дополнительные средства будут направлены до копейки на ремонт. В этом году в ремонты было вложено 721 млн рублей, что почти вдвое больше, чем прошлым летом, – доложил Колмаков. – Работы проводились на двенадцати участках магистральных сетей, имеющих стратегическое значение для теплоснабжения города. Мы обеспечили перекладку труб в объеме более 5 км».

По информации директора новосибирского филиала СГК, на 2020 год компания планирует ремонт 9 км теплосетей, на эти цели нужно 850 млн руб. Однако в тарифах на ремонты заложено менее половины – 400 млн рублей. Чтобы избежать «ежегодной тарифной лихорадки», Андрей Колмаков предложил депутатам обсудить вопрос перехода Новосибирска на модель долгосрочного тарифного регулирования (с фиксацией уровня тарифов на несколько лет вперед). «Преимущества модели известны: гарантированные инвестиции 15 млрд рублей в год, гарантированная стабильная цена на период 10 лет», – рассказал Андрей Колмаков и привел в пример Барнаул, который уже перешел на эту модель, в результате чего в этом городе в 2019 году было отремонтировано 30 км теплосетей.

Впрочем, депутаты остались при своем мнении. «Вопрос стоит о повышении тарифов этого года, а вы уже на 10 лет вперед решили расписать. Дождемся выводов суда и тогда примем решение», – заключил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Член комитета по строительству ЗС НСО Олег Сметанин напомнил, что в прошлом году СГК приобрела компанию, снабжающую Новосибирск теплом в течение многих лет (речь о компании «Сибэко»), в тариф которой была заложена инвестиционная составляющая. Два года назад в период «тарифной войны» «Континент Сибирь» рассказывал, что Совет депутатов Новосибирска подписал соглашение с энергетиками, в котором были прописаны мероприятия инвестпрограмм за счет увеличенного в 2017 году тарифа на тепловую энергию и горячую воду. «Куда ушли эти деньги?» – задал вопрос депутат. – Сети плохие — сделайте их за свой счет».

Андрей Колмаков счел заявления депутатов популистскими. По его словам, объем ремонта этого года недостаточен, чтобы кардинально повысить надежность теплоснабжения города, необходимо стратегическое решение о долгосрочном тарифном регулировании.

«Сегодня СГК начинает формировать ремонтную программу на следующий год. Есть необходимость в обновлении 18 км тепловых сетей, которые бы стали продолжением ремонтной программы этого года. В том числе, нужно обновить магистраль в теле Коммунального моста, – подчеркнул глава новосибирского филиала компании. – План работ необходимо сформировать до конца ноября. Это нужно сделать вовремя, чтобы организовать работы в максимально удобном графике, прежде всего, для жителей города, а также решить вопросы финансового обеспечения ремонтных работ». Андрей Колмаков также добавил, что энергетики высказывают свое мнение как эксперты, но решать, что именно делать и в каком объеме могут только власти.

После бурного обсуждения депутаты приняли решение дождаться решения Арбитражного суда. «Подождем до 24 сентября, тогда и узнаем, кто прав: ФАС или областное правительство. Потом уже будем принимать решения», – резюмировал председатель комитета по строительству Евгений Покровский.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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