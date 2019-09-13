В Красноярске завершилась международная образовательная программа РЕГИОН-ПРОФИ, подготовленная центром трансформации образования Московской школы управления «Сколково». Благодаря ее реализации удалось выявить, что в первую очередь необходимо скорректировать в системе профессионального образования Красноярского края, и с какими проблемами в целом сталкивается профобразование на сегодня.

Как пояснили в МШУ «Сколково», главной целью программы было обеспечить встраивание системы среднего профессионального образования (СПО) в стратегию экономического развития региона. Край стал третьим из пяти российских пилотных регионов, реализовавший мероприятия международной программы укрепления систем среднего профессионального образования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Аналогичная образовательная программа была реализована для управленческих команд колледжей Хабаровского края и Республики Саха-Якутия, до конца 2020 года программа будет реализована в Архангельской области и Приморском крае.

Программа выявила, что система профессиональной подготовки в её нынешнем виде не в состоянии угнаться за теми изменениями, которые переживают компании, организации, корпорации. И основной проблемой для руководства колледжей является понимание ситуации в самой индустрии, куда подготовленные профессионалы приходят работать.

«В Красноярском крае наблюдается сильное влияние министерства образования на определение приоритетов развития колледжей, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны лишает их возможности самостоятельно проектировать свое будущее и развивать свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, — пояснила руководитель международной программы содействия развитию систем СПО и рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока Валерия Довгальская. — Колледжи боятся автономии, не понимают ее и не видят для себя возможностей развития в самостоятельном управлении».

По ее словам, в Красноярском крае сильные связи между региональными органами управления, промышленными компаниями и колледжами, из-за чего большинство образовательных учреждений еще не столкнулись с ситуацией выживания на рынке образования, как, например, в Хабаровском крае и Якутии. Руководители колледжей еще живут иллюзией, что у них все хорошо, и им тяжело начинать процессы трансформации.

«Однако в целом перед краем стоят серьезные задачи: перейти с уровня первичной заготовки и обработки природных ресурсов (сельское хозяйство, лес) в более высокие и дорогие уровни производства и развития промышленности; «распаковать» закрытые моногорода; открыть новые направления в военной промышленности для гражданского производства. Эти задачи неизбежно потребуют перестройки образовательных процессов и развития принципиально других профессиональных компетенций в ближайшем будущем. В современном мире система СПО перестаёт просто давать трудовую профессию, а становится для человека чем-то большим, ради чего туда стоит обращаться вновь и вновь. Происходит смена парадигмы: в центре внимания теперь не компетенции и квалификации, а сам человек. Человек и его индивидуальная траектория развития», — резюмировала Валерия Довгальская.

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