Смесительный комплекс EIRICH установили 12 сентября на «ЭПМ-НовЭЗк» (Энергопром — Новосибирский Электродный Завод) в честь юбилея завода. До конца 2019 года в планах приобрести еще 2 комплекса.

Комплекс EIRICH будет подготавливать массы для прессования премиальных марок графитированных электродов. По данным компании, смеситель в пять раз производительнее тех, что были установлены ранее. На реализацию проекта было выделено 320 млн рублей.

Помимо крупногабаритных графитированных моноэлектродов «ЭПМ-НовЭЗ» также производит катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс. На текущий момент их продукция востребована по всему миру, а ее потребителями являются компании по производству первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

«Ввод в эксплуатацию смесительного комплекса EIRICH на Новосибирском электродном заводе – один из ключевых инвестиционных проектов масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на повышение качества графитированных электродов и повышения надежности их эксплуатации» – отметил генеральный директор группы ЭПМ Виктор Нечуятов.

Директор группы также уточнил, что до 2020 года общий объем инвестиций в новосибирское подразделение группы ЭМП составит 1,5 млрд рублей.

По словам управляющего директора «ЭПМ-НовЭЗ» Алексея Спекторука, в мировой практике подготовка массы к прессованию осуществляется в смесителях фирмы EIRICH, что обеспечивает высокое качество сырья. Такое оборудование сокращает время смешивания и подготовки массы для прессования почти вдвое, что повышает производительность участка пресса до 10 тонн в час.

Как сообщает пресс-центр ЭПМ, договор на установку смесительного комплекса между группой ЭПМ и фирмой EIRICH был заключен в марте 2018 года. До конца 2019 года на заводе планируют установить два новых смесительных комплекса.

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