АО «УК «Кузбассразрезуголь» завершило обновление парка технологического автотранспорта. Введены в эксплуатацию 87 новых карьерных самосвала БелАЗ, чья грузоподъемность составляет от 90 до 360 тонн.

«Это самое масштабное пополнение автопарка компании за всю ее историю. На сегодня он составляет почти 600 автомобилей и практически на 97% состоит из самосвалов БелАЗ», — сказал начальник управления автомобильного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Рябкин.

По его словам, на предприятии востребованными остаются 220-тонные машины, это 2/3 от парка карьерных автомобилей.

В 2019 году «Кузбассразрезуголь» приобрел 49 единиц 220-тонных самосвалов БелАЗ-75306 и 24 машин БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн. Помимо уже проверенных авто, компания приобрела новинки в виде четырех углевозов БелАЗ-75583 (грузоподъемность 90 тонн), и десяти БелАЗ-75605 (360-тонн).

По сообщению пресс-центра компании «Кузбассразрезуголь», с учетом ввода в эксплуатацию экскаваторов большой единичной мощности, у компании появилась потребность в самосвалах соответствующей производительности.

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