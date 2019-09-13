Инженеры НГТУ разработали электромобильные зарядные устройства

Наталья Кулакова
 

Инфраструктурный проект, представленный инженерами новосибирского государственного технического университета (НГТУ), призван развить систему электрозаправочных станций на основе существующей системы тягового электроснабжения.

Как сообщает пресс-центр университета, в конце августа 2019 года инженерный коллектив НГТУ совместно с индустриальным партнером — заводом ОАО «Электроагрегат» выиграл грант в размере 6 млн рублей. Программа «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» была инициирована правительством Новосибирской области и рассчитана на два года.

Цель проекта – развернуть сеть электрозарядных станций в крупных городах за счет модернизации существующей инфраструктуры  электроснабжения городского транспорта. Использование уже развернутой инфраструктуры, по прогнозам специалистов, намного экономичнее. При исследовании было выявлено, что подключение электрозарядных станций к тяговым подстанциям пройдет без перегрузки системы электроснабжения.

«Экспертное сообщество в России и в мире констатирует, что эра транспорта с двигателями внутреннего сгорания заканчивается из-за высокого уровня шума, низкого КПД и неэкологичности. Поэтому будущее распахнет двери только электротранспорту, в котором тяговый привод позволяет осуществить прекрасную динамику, он практически бесшумен, экологичен», — комментирует директор Научно-образовательного центра «Комплектные электроприводы и автономные энергетические установки» НГТУ Александр Штанг.  Он также напомнил, что соответствующие транспортные изменения уже произошли в некоторых странах-лидерах, таких как Китай и Норвегия. Так, за последние четыре года Китай ежегодно производит более 100 тыс. электроавтобусов.  В этом году 70% электромобилей и гибридов приобрела Норвегия, а с 2025 года страна откажется от использования автомобилей.

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