Инфраструктурный проект, представленный инженерами новосибирского государственного технического университета (НГТУ), призван развить систему электрозаправочных станций на основе существующей системы тягового электроснабжения.

Как сообщает пресс-центр университета, в конце августа 2019 года инженерный коллектив НГТУ совместно с индустриальным партнером — заводом ОАО «Электроагрегат» выиграл грант в размере 6 млн рублей. Программа «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» была инициирована правительством Новосибирской области и рассчитана на два года.

Цель проекта – развернуть сеть электрозарядных станций в крупных городах за счет модернизации существующей инфраструктуры электроснабжения городского транспорта. Использование уже развернутой инфраструктуры, по прогнозам специалистов, намного экономичнее. При исследовании было выявлено, что подключение электрозарядных станций к тяговым подстанциям пройдет без перегрузки системы электроснабжения.

«Экспертное сообщество в России и в мире констатирует, что эра транспорта с двигателями внутреннего сгорания заканчивается из-за высокого уровня шума, низкого КПД и неэкологичности. Поэтому будущее распахнет двери только электротранспорту, в котором тяговый привод позволяет осуществить прекрасную динамику, он практически бесшумен, экологичен», — комментирует директор Научно-образовательного центра «Комплектные электроприводы и автономные энергетические установки» НГТУ Александр Штанг. Он также напомнил, что соответствующие транспортные изменения уже произошли в некоторых странах-лидерах, таких как Китай и Норвегия. Так, за последние четыре года Китай ежегодно производит более 100 тыс. электроавтобусов. В этом году 70% электромобилей и гибридов приобрела Норвегия, а с 2025 года страна откажется от использования автомобилей.

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