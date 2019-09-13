Бывшему главврачу ЦКБ СО РАН не стали менять приговор

В пятницу Новосибирский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный бывшему главврачу ЦКБ СО РАН Екатерине Комиссаровой и ее подельникам, ранее осужденным за за хищение и отмывание денежных средств при организации госзакупок для больницы.

О результатах рассмотрения апелляционной жалобы на решение Советского районного суда Новосибирска «Континенту Сибирь» сообщили в облсуде. Напомним, временно исполнявшая обязанности главврача Центральной клинической больницы СО РАН Екатерина Комиссарова оказалась на скамье подсудимых летом прошлого года вместе с подельниками – Шевляковым, Беловым и Аксеновым.

По информации следствия, в июле 2017 года глава ЦКБ при пособничестве своего супруга и знакомого заключила с фирмой контракт на проведение ремонта лабораторного оборудования с заменой запасных частей на сумму более 2 млн рублей. Как выяснилось, оборудование было исправным и не требовало замены частей. Позже миллион рублей был обналичен в Барнауле и передан супругу главврача. Вопреки ранее заключенному госконтракту руководитель медучреждения получила от ООО «Профессионал» партию китайских шприцев, хотя условия договора подразумевали закупку шприцев из Германии. Оплатив эту поставку, руководитель учреждения причинила больнице ущерб на сумму свыше 320 тыс. рублей. Кроме того, врио главврача в личных целях использовала поставленный на баланс больницы автомобиль марки УАЗ. Машина при пособничестве супруга была перевезена в один из районов Алтайского края, где у него находился земельный участок.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по ряду статей УК, включая хищение с использованием служебного положения и легализацию средств, полученных преступным путем. Екатерину Комиссарову приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима с отсрочкой приговора до момента достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Подельники получили разное наказание – от условного срока до трех с половиной лет тюрьмы.

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