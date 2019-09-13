В этом году в Новосибирске вновь объединят создателей и любителей настоящего самобытного кино. В программе новосибирского центра культуры и отдыха «Победа» с 16 по 22 сентября — премьеры и уникальные хроники, дискуссии, мастер-классы, семинары, творческие встречи и Студенческий конкурс. Лейтмотив фестиваля в этом году — мир, личности и явления в киноленте истории.

Программа ожидается по-настоящему насыщенной. Зрителей ждут отечественные и зарубежные фильмы, дебютные работы и картины зрелых мастеров. Не стоит забывать и об особой части фестивальной атмосферы — гостях мероприятия.

16 сентября документальный смотр начнется ярким танцевальным номером, который будет предварять фильм открытия. Первая картина фестиваля — «Бальные танцы» — блистательная история об особом мире людей, одержимых танцевальной страстью. Фильм представит режиссер Александр Зайцев.

Уникальную голландскую хронику 30-х годов представит старший куратор Нидерландского музея кино EYE Марк Пол Мейер. Редкие кадры начала ХХ века расскажут обо всем, за что мы так любим оранжевую страну: велосипедах, сырах, тюльпанах и многом другом.

Одним из центральных событий фестиваля станет «Годовщина революции» Дзиги Вертова. Свой дебютный фильм классик русского авангарда смонтировал еще в 1918 году, но после 1920-х картина считалась утерянной. Фильм представит киновед Николай Изволов, которому чудесным образом удалось по крупицам его собрать и восстановить. Показ пройдет в сопровождении живого музыкального саундтрека presidiomodelo — нестандартное решение, ведь традиционно немое кино идет под аккомпанемент фортепиано.

Фильм о своем знаменитом отце «На канате: Питер Брук» представит его сын, режиссер Саймон Брук. Как известно, Питер Брук не терпит посторонних глаз на своих репетициях, но для своего сына он сделал исключение. Сам Саймон также проведет мастер-класс для всех, кто интересуется документальным кино и театром.

Путь норвежской Анны Карениной представит итальянский режиссер Томмазо Моттола. А о пути великого музыканта расскажет фильм «Пьяццолла. Годы акулы», после которого зрителей ждет концерт бандонеониста Петра Ткаченко. Какой же фильм о Пьяццолле без музыки?

Особняком стоит жизнеутверждающее кино. «Дети футбола» расскажет о воспитанниках детского дома, которым удалось добиться спортивных успехов на мировом уровне. Рекордсмен мира по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесян в центре внимания фильма «Полет чемпиона». Об оптимистичном пастухе-голландце расскажет «Овечий герой», а о чудесном спасании моржихи — трогательная «Несейка. Младшая дочь». Будни врачей скорой помощи без прикрас наблюдаем в фильме «Лебеди», а волонтеров музея — в «Улыбке Эрмитажа».

Также в программе можно найти и документальные портреты: редкое интервью с режиссером Александром Сокуровым, честный байопик о «неприкасаемом» Анатолии Крупнове и медитативное эссе «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени».

Мастер-классы, дискуссии и творческие встречи — важная часть «Встреч в Сибири», которые славятся своей дружеской, неформальной обстановкой. За время фестиваля участников обещают научить снимать кино с помощью обычного телефона, предоставят отличную возможность поговорить об архивных кинохрониках с лучшими экспертами и даже «столкнут кадрами» сибирский киноальманах с работами известных режиссеров.

Уже доброй традицией стал Студенческий конкурс, в рамках которого пройдет смотр работ молодых кинематографистов. Документальные фильмы, созданные студентами киношкол и вузов, будут представлены перед экспертным жюри: профессионалами в области кино и зрителями центра культуры и отдыха «Победа». Любителям самобытных дебютов строго рекомендуется.

Документальное кино — это искусство говорить правду. Оно дает зрителю уникальную возможность встретиться с известным человеком лицом к лицу или побывать в самом сердце исторических событий. В яркой и разнообразной программе фестиваля «Встречи в Сибири» каждый может найти интересное событие на свой вкус. Интеллектуальное, трогательное, ироничное, юное или зрелое — каждому свое.

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