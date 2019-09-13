Стремительно развивающийся Октябрьский район Новосибирска ежегодно пополняется концептуальными объектами жилой и коммерческой недвижимости. Уже в IV квартале текущего года один из ведущих застройщиков города — промышленно-строительный концерн «Сибирь» — сдает в эксплуатацию элегантный жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Садовой». Новый проект компании — это не только место комфортного проживания, но и территория возможностей для развития бизнеса.

Жить в центре мегаполиса

География строительства концерна «Сибирь» достаточно обширна, напомним, что за почти 30-летний опыт работы концерн возвел в Новосибирске десятки объектов недвижимости общей площадью более 1,5 млн квадратных метров.

Жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Садовой» расположен в 150 метрах от улицы Кирова, в непосредственной близости от станции метро «Октябрьская». Утверждение, что место имеет значение, в данном случае верно на 100%: будущие жители «Дома на Садовой» не будут стоять в городских пробках — благодаря удачному месторасположению вся развитая инфраструктура центра Новосибирска — детские сады, школы, кафе и рестораны, фитнес-центры, магазины и больницы — находится в пешей доступности. А удобная транспортная развязка позволит при необходимости без проблем добраться в любую точку города.

Архитектурный облик комплекса отражает современные тенденции строительства жилой недвижимости: фасад из светлого облицовочного кирпича дополняют воздушные витражные входные группы, а французские окна квартир с двухкамерными стеклопакетами выполнены из массива дерева. Конструктив дома — монолитный безригельный каркас с кирпичным заполнением, которое гарантирует экологичность, высокую тепло- и звукоизоляцию. Межкомнатные и межквартирные стены также выполнены из кирпича. Согласно исследованиям, срок эксплуатации данного материала составляет более 400 лет.

В духе европейских тенденций вход в подъезд выполнен на одном уровне с тротуаром, из которого пространство плавно переходит в просторный холл. Дополнительный источник света — витражное остекление в пол. Офис оснащен отдельным лифтом, а на входе в него расположен атриум.

«В каждом подъезде предусмотрены колясочная, помещения для хранения лыж и велосипедов, а также место для консьержа. В холлах мы реализовали концепцию «умный подъезд»: светодиодные светильники с датчиками движения, автоматизированная регулировка отопления в зависимости от температуры в помещении, возможность открыть дверь в подъезд с помощью приложения на смартфоне», — рассказывают в ПСК «Сибирь».

Все места общественного пользования выдержаны в классическом изысканном стиле — всегда приятно возвращаться в свой комфортный и при этом стильный дом. Жилой комплекс будет включать всего 101 квартиру, клубность и приватность были изначально предусмотрены застройщиком. Суета и шум — это не про «Дом на Садовой»: увеличенная толщина кирпичных внутренних перегородок и качественные шумоизоляционные материалы в обустройстве стяжки полов создадут идеальную атмосферу вашего дома.

Здесь каждый может выбрать планировку на свой вкус: площади квартир варьируются от 39,1 до 111,3 кв. метров с высотой потолка на последнем этаже до 3,3 метра. Все планировочные решения детально продуманы — здесь есть место и для просторной кухни, и для санузла с окнами, ниши для встраиваемых шкафов и, безусловно, гардеробной.

В соответствии с параметрами жилья высокого класса во всех квартирах комплекса установлены современные деревянные окна с двухкамерным стеклопакетом. В сравнении с пластиковыми аналогами они не выделяют вредных веществ, а благодаря способности дерева «дышать» лучше удерживают тепло зимой и прохладу летом.

Отдыхать с комфортом

Сотни квадратных метров зеленого газона, цветники и альпийские горки, крупномерные ели, клены, кустарники сирени и рябины — вокруг «Дома на Садовой» планируется разбить целый город-сад. Его свежесть и красоту подчеркнет трехуровневое освещение, которое будет включать подсветку дорожек и тротуара, а также светодиодные декоративные конструкции. Кроме этого, на здании разместят дизайнерскую архитектурную подсветку.

Для маленьких жителей комплекса предусмотрена увлекательная площадка для отдыха и спортивных активностей с мягким прорезиненным покрытием, которая будет интересна как малышам, так и подросткам. Родителям можно не волноваться — по ее периметру застройщик планирует установить уютные лавочки в тени деревьев.

Проектом реализована концепция «безопасный двор»: зона паркинга отделена от детских и спортивных площадок удобными сквозными подъездами. Основное же пространство для автомобилей будет сосредоточено в подземном охраняемом паркинге, здесь запроектировано 108 машино-мест. Доступ на парковку будет осуществляться на лифте прямо с жилых этажей.

Работать в паре шагов от дома

«Дом на Садовой» — это не только пространство для комфортной жизни в большом городе, но и отличное место для воплощения мечты об идеальном офисе. На трех этажах общей площадью чуть более 2000 кв. метров расположены коммерческие помещения высокого класса А.

Отметим, что офисы класса А представляют собой наиболее престижные разновидности недвижимости, предназначенной для организации бизнеса. Как правило, они расположены в жилых комплексах и бизнес-центрах с максимально продуманными условиями для функционирования офисов. Все инженерные требования в них созданы по самым высоким стандартам, а отделка отличается премиальным качеством используемых материалов.

В компании подчеркивают, что свободная планировка офиса «Дома на Садовой» позволяет продумать и просчитать все нюансы, необходимые для создания мультифункционального помещения для работы большого коллектива примерно из 500 сотрудников.

Четыре автономных входа в здание, лестницы и лифты между этажами, минимальное количество несущих колон позволяют распланировать помещение как под большой open space (офис с открытой планировкой), так и под модульный офис.

Из витражных окон открывается панорамный вид на Новосибирск. Статусное и стильное помещение, выполненное в бежевых тонах, выглядит сдержанно и современно. При этом шум большого города не будет беспокоить арендаторов — все окна имеют высокую степень герметичности и звукоизоляции. Офис идеально подойдет для ценителей комфорта и собственного времени, ведь «Дом на Садовой» расположен в самом центре большого города.

Строительство комплекса вошло в завершающую фазу. Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель проекта Панов Георгий Аркадьевич, коммерческие площади подготовлены под чистовую отделку. Будущему собственнику уже можно приглашать архитекторов и дизайнеров, чтобы приступить к проектированию своего идеального офиса. Полная сдача объекта запланирована на II квартал 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Малов, руководитель отдела коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Жилфонд»:

— На сегодня в центре Новосибирска достаточно сложно найти большой офис класса А. Далеко не во всех бизнес-центрах площадь этажа составляет 1500–2000 квадратных метров. Вопрос класса А стоит остро, поскольку в городе он практически не представлен. Такая недвижимость есть, но ее крайне мало. На данный момент класс А — это уникальный, штучный запрос и довольно редкое предложение.

Если изначально застройщики и проектировали здания класса А, то в связи с текущими реалиями на рынке офисной недвижимости и с целью охватить более широкий сегмент рынка возводят сейчас преимущественно более демократичный класс В.

«Дом на Садовой»

Отдел продаж:

тел. (383) 207-56-36

Сайт: садовая20.рф

Застройщик:

ООО «Дом Сибири».

Адрес объекта: ул. Садовая, 20. Разрешительная документация и проектные декларации на сайте концернсибирь.рф.

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