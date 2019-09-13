Новосибирских рестораторов и отельеров приглашают в школу

В конце сентября начнутся занятия в новосибирской Школе гастрономического бизнеса. Организаторы проекта уверены, что обучение будет полезно начинающим и действующим предпринимателям в сфере общественного питания, сотрудникам заведений сегмента HoReCa и специалистам, занимающимся продвижением услуг компаний.

Школа гастрономического бизнеса – совместный образовательный проект министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сибири. Занятия в школе будут бесплатными. Обучение начнется 25 сентября и будет посвящено созданию концепции и бизнес-модели предприятия.

В программе Школы ― 10 практико-ориентированных модулей на 20 тем. Экспертами проекта выступят владельцы успешных заведений, специалисты в области автоматизации заведения, налогообложения, продвижения, антикризисного управления, бизнес-консультанты, шеф-повар и HR-менеджеры. Среди них вице-президент ФРиО Сибири Николай Ильин, управляющая ТЦ «МЕГА» Валентина Воронцова, вице-президент ФРиО Сибири, основатель сети пиццерий «Папа Карло» Денис Метаев, владелица компании в сфере кейтеринга Анна Сидевич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области (НОЦРПП) Сергей Паршиков и другие.

Спикеры Школы гастрономического бизнеса осветят темы экономики ресторана, продвижения услуг, государственной и региональной поддержки бизнеса, партнерства с торговыми центрами и инвесторами.

Школа завершит свою работу 29 октября защитой проектов, которые разработают слушатели.

«По завершении занятий участники получат сертификат о прохождении обучения, будут иметь готовый проект развития своего заведения и массу полезных знакомств», – рассказала «Континенту Сибирь» председатель правления ФриО Сибири Галина Шеломенцева.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.