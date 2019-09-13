На прошедшем общем собрании Сибирского отделения РАН ученые выразили опасения в том, что проект строительства в Новосибирске источника синхротронного излучения (СКИФ) может остаться нереализованным.

«При глубокой научной и инженерной проработанности СКИФа, его одобрении международными экспертизами и востребованности конкретными научными и индустриальными пользователями, федеральное финансирование проекта так и не состоялось», — приводит слова главы Сибирского отделения, академика Валентина Пармона пресс-служба СО РАН. В резолюции, принятой учеными на собрании также говорится о недостаточном привлечении специалистов и экспертов из Сибири к подготовке проекта Программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. «Это подрывает основы региональной политики РФ, нарушает принципы связанности и ставит под угрозу научно-технологическое развитие Сибирского региона и России в целом», — цитирует выдержку из резолюции издание СО РАН «Наука в Сибири».

Как пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СО РАН, речь идет о том, что проект синхротрона может быть реализован специалистами московского НИЦ «Курчатовский институт». Сибирские ученые в этом альтернативном новосибирскому синхротрону проекте не задействованы. Проект Центра коллективного пользования «СКИФ» в Новосибирске — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Предполагалось, что источник синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ включит в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» было запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей. Ранее, в ходе II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин, рассказывая о проекте сибирского синхротрона, отмечал, что ЦКП «СКИФ» не имеет аналогов в мире.

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