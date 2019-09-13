Судебное заседание по делу бывшего директора АО УК «Биотехнопарк» Владимира Кожевникова пройдет 13 сентября. Адвокаты подали апелляционную жалобу на ранее вынесенное решение суда, согласно которому Кожевников был приговорен к двум месяцам заключения.

Новосибирский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего директора «Биотехнопарка» Владимира Кожевникова на приговор о получении взятки в особо крупном размере. Заседание пройдет 13 сентября 2019 года в 13.30 часов. Информацию об этом сообщил адвокат Кожевникова Александр Балян.

30 августа 2019 года был вынесен приговор о заключении экс-главы Биотехнопарка под стражу на 2 месяца. Избранная мера пресечения была мотивирована тяжестью преступления, совершенным Кожевниковым. «Установлено, что обвиняемый проживал не по месту регистрации, неоднократно выезжал за границу, где имел имущество, также воспрепятствовал следствию, оказывая давление на свидетелей», — говорится в сообщении Александра Баляна.

По мнению адвоката, предъявленные обвинения не могут считаться основанием заключения под стражу. «Проживание не по месту регистрации не доказывает отсутствие постоянного места жительства. Документы о наличие имущества за границей представлены не были, факт их существования не подтвержден доказательствами. Не предоставлены и данные о последних выездах. Влияние Кожевникова на свидетелей необоснованно и не подтверждено. Ни по одному из перечисленных доводов следователем не приведены конкретные и фактические данные», — считает Балян.

По его словам, Кожевников знал об активности следователей и оперативников в своём отношении. Не скрывался от органов предварительного следствия и являлся на вызовы для проведения следственных действий.

На основании предоставленных доказательств ложных обвинений, защита планирует ходатайствовать об избрании мер пресечения, не связанных с лишением свободы.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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