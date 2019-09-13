В последнее время на банковском рынке идет активный процесс слияния и поглощения, прошли сделки между Совкомбанком и Росевробанком; Связь-Банком и «Глобэкс»; ВТБ и ВТБ24 и другие. Так как банки — одни из наиболее активных и желанных арендаторов или собственников коммерческой недвижимости. Их потребности в оптимизации управления, коммерческие интересы и корпоративные стандарты играют существенную роль при формировании рынка. «Континент Сибирь» разбирался, могут ли произойти значительные интервенции на рынке недвижимости Новосибирска со стороны банков в ближайшее время.

На определенном этапе развития у любого банка, заинтересованного в создании максимально благоприятных условий для своих клиентов и сотрудников, возникает потребность в объединении основных офисов в одном здании для оптимизации бизнес-процессов.

Расположение головного офиса или штаб-квартиры — важный элемент построения бренда любой корпорации. Именно поэтому все крупные финансовые учреждения стремятся обосноваться в деловом центре города, переехать из устаревших офисных зданий в современные, во многом инновационные объекты с оригинальной архитектурой, комфортно спланированным общественным пространством и максимальным набором инфраструктуры.

В Новосибирске одним из первых по пути централизации управленческого аппарата в одном здании пошел Сибирский банк Сбербанка. В середине 2000-х Сбербанк построил современный офис на Серебренниковской, 20 в Новосибирске. Комментируя это событие в СМИ, в то время председатель Сибирского банка Сбербанка России Владимир Ворожейкин отмечал: «Офис Сбербанка в Новосибирске был в старом здании на Красном проспекте. Было стыдно и перед клиентами, и перед сотрудниками. И за короткое время мы построили современный офис на Серебренниковской — за него не стыдно!» Оригинальная и запоминающаяся архитектура головного офиса госбанка стала неотъемлемой частью узнаваемого бренда.

Таким образом, Сбербанк в Новосибирске задал высокий стандарт в формировании имиджа успешного финансового учреждения.

По мнению президента Новосибирского банковского клуба Владимира Женова, с точки зрения эффективности бизнес-процессов собрать в одном здании весь управленческий аппарат было бы идеально. «Но приводить в пример Сбербанк некорректно, — считает банкир. — У него другие подходы и возможности. Это слишком эксклюзивная вещь, чтобы на нее равняться».

Как можно относиться к банку хорошо, если он не ценит время клиентов, которым нужно добраться до головного офиса по пробкам?

Тем не менее идею объединить разбросанные по Новосибирску подразделения воплотил даже частный региональный банк «Левобережный». В головном офисе на Кирова общей площадью примерно 6000 кв. метров сосредоточился весь управленческий аппарат. Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор банка «Левобережный» Владимир Шапоренко, когда подразделения банка находились на приличном расстоянии друг от друга, решение многих вопросов неизбежно тормозилось. «Все понимали: для того чтобы достигнуть синергетического эффекта, люди должны между собой общаться вживую, а не по телефону или видео-конференц-связи. Мы долго шли к этой структуре. Открытие офиса банка в новом, современном здании практически в центре города, да еще и в непростое с экономической точки зрения время, — это было долгожданное для нас событие и шаг, подтверждающий крепкие позиции «Левобережного» на банковском рынке. Новый офис оформлен в необычном для банка стиле, в интерьере применено много нестандартных решений, благодаря которым комфортно в офисе чувствуют себя и клиенты, и сотрудники. Сегодня можно констатировать, что поступили правильно. Мы получили практический эффект в части управленческих решений, в части продуктов, которые создаем, в части улучшения бизнес-процессов», — отметил эксперт. По его словам, «Левобережный» этим объектом закрыл потребность в офисе для управляющего аппарата на ближайшее время.

Банк ВТБ — единственный госбанк в Новосибирске, у которого головной офис расположен вдали от финансового центра Новосибирска. «В свое время, когда ВТБ искал помещение общей площадью ориентировочно в 3000 кв. метров, были другие интересные предложения, но банк остановился на здании по улице Фрунзе (речь о ЖК «Созвездие»), — рассказал «Континенту Сибирь» директор компании MDBroker Данил Прудников. — выбор был сделан в пользу более экономичного варианта».

Один из новосибирских бизнесменов на условиях анонимности в разговоре с «Континентом Сибири» отметил, что отдаленное месторасположение банка и уровень офисных помещений подрывают к нему доверие. «Как можно относиться к банку хорошо, если он не ценит время клиентов, которым нужно добраться до головного офиса по пробкам, когда переговоры ведутся в тесном офисе?» — недоумевает клиент банка.

На линии новосибирской «Уолл-стрит» — в районе площади Ленина, Октябрьской магистрали и ул. Кирова — у ВТБ расположено отделение по работе с корпоративными клиентами. Но на текущий момент оно находится в одном здании с другим банком — «Открытие». Это соседство банки отказались комментировать, так же как и свои планы по выходу на рынок недвижимости в поисках новых помещений. Однако нахождение двух конкурирующих банков в одном здании для Новосибирска, по мнению многих собеседников издания, можно считать нонсенсом. Логично предположить, что может созреть ситуация, когда двум финансовым учреждениям станет тесно под одной крышей. И тогда на новосибирском рынке коммерческой недвижимости может появиться новый крупный клиент.

Впрочем, не все эксперты согласны, что в ближайшее время на новосибирском рынке коммерческой недвижимости могут быть серьезные подвижки. По мнению экс-главы корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске, возглавляющего сегодня банк «Открытие» в Омской области, Вячеслава Брюханова, если какие-то сделки на рынке недвижимости со стороны банков и будут, то это, скорее всего, будет исключение из правил, чем некий общий тренд. «Это будет эпизодическое ситуационное решение конкретного игрока, возникающее из потребностей бизнеса. Вероятнее всего, речь будет идти об аренде помещений, а не приобретении в собственность. Потому что это более гибкая история», — отметил эксперт.

В то же время, как рассказал «Континенту Сибирь» Владимир Женов, многие федеральные банки успешно развиваются в Новосибирске и ищут помещения для центров ипотечного кредитования, Private-банкинга и операционной деятельности: «Банки нуждаются в новых помещениях и являются серьезными в этом плане игроками. У банковского клуба сегодня около 10 заявок на расширение, на поиск новых офисов». А значит, ожидания собственников коммерческой недвижимости на спрос со стороны банков вполне оправданны.

По информации компании RID Analytics, в ближайшие два года в Новосибирске планируется сдать 11 бизнес-центров общей площадью от 1382 кв. метров в здании на ул. Семьи Шамшиных, 20 (застройщики «РОСТ», ГК «Кварсис») до 24 000 кв. метров на ул. Нарымской, 24 (застройщик «Экострой Холдинг»).

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