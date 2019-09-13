Что предлагают инвесторам власти регионов СФО, и кто в этом более конкурентоспособен?

Между регионами Сибири разгорается самая настоящая борьба за крупных инвесторов. Цена вопроса для бюджетов измеряется десятками и сотнями миллиардов рублей. Чем именно рассчитывают чиновники привлечь в регионы СФО крупный бизнес и сопровождающее его финансирование, выяснял «Континент Сибирь».

В стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года предусмотрено привлечение инвестиций в регион в размере 980 млрд рублей. Это трехкратное увеличение вложений в сравнении с текущими, которое должно отразиться на росте ВРП. В интервью «Континенту Сибирь» в конце августа текущего года исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отмечал, что перед властями сейчас стоят две задачи. Первая — улучшение инвестиционного климата в регионе и переход к активному привлечению инвесторов. «Сейчас очень сильна конкуренция между регионами, и мы в том числе «подглядываем» и обращаемся к инвесторам, которые заходят в другие регионы», — пояснял тогда Лев Решетников.

Для инвесторов в сибирских регионах предусмотрены специальные площадки. В Новосибирской области это Промышленно-логистический парк (ПЛП), ТОСЭР «Линево» и «Горный», Биотехнопарк и Технопарк Академгородка. В Красноярском крае — отраслевые промпарки «Красный Яр», «Дивный» и «Дивногорский», в Омской области — промышленные парки типа Brownfield на базе местных предприятий и земельные участки Greenfield, в Алтайском крае — ТОСЭР на основе моногородов. Количество инвесторов и объемы привлеченных инвестиций в регионах отличаются. К примеру, Алтайский край в 2018 году намеревался привлечь инвестиции в размере 88 млрд рублей, в итоге привлек 110 млрд рублей. В Красноярском крае объем финансовых вливаний со стороны частных инвесторов в прошлом году составил более 420 млрд рублей. В Кузбассе на сопровождении Агентства по привлечению и защите инвестиций находится целых 50 проектов, и в ближайшие пару лет кузбасские власти в рамках «Стратегии 2035» намерены увеличить вливания бизнеса в бюджет региона до 242 млрд рублей.

Политика преференций

Для привлечения инвесторов в регионы власти используют, как правило, две формы преференций — финансовую и нематериальную. Как рассказали в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, Кузбасс стал одним из регионов страны, где был принят региональный закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций». Вычет оформляется в зачет тех инвестиций, которые направлены на развитие и модернизацию производств с начала текущего года. Размер вычета власти региона определяют самостоятельно, в регионе было принято решение установить его в размере 50% от фактически понесенных налогоплательщиком расходов на развитие производства. Соответственно, 50% расходов инвестор осуществляет за счет собственных средств, 50% расходов он может возместить из бюджета за счет инвестиционного вычета по налогу на прибыль. По расчетам региональных властей, вычет уменьшит федеральную ставку налога с 3% до нуля, а региональная снизится с 17 до 10%.

Инвесторам в Кемеровской области также предоставляют такие региональные льготы, как снижение с 17 до 13,5% ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет, снижение налога с 15 до 5% для организаций на «упрощенке» и освобождение от уплаты налога на имущество. Схожие меры поддержки в форме налоговых льгот и вычетов предлагают и другие регионы СФО. Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев, власти региона готовы предоставить инвесторам субсидирование части банковской процентной ставки, налога на имущество, технологического присоединения к инфраструктуре, приобретения оборудования, а также предоставление льготных займов краевого Фонда развития. «Для инвесторов предусмотрены пониженные ставки по налогам на имущество и на прибыль, предоставление инвестиционных налоговых кредитов. Хорошим инструментом для инвесторов станут субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат по обеспечению инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств», — рассказал «Континенту Сибирь» заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер. В Новосибирской области, по данным Агентства инвестиционного развития (АИР), резиденты, к примеру ТОСЭР «Линево», освобождены от налогов на имущество и землю. В первые пять лет работы их освобождают от налога на прибыль, кроме того, страховые взносы сокращены для них до 7,6%.

Что касается нематериальных преференций, в основном они касаются предоставления инвесторам земельных участков и инфраструктуры для развития бизнеса. В Омской области инвесторам предоставляют в аренду без проведения торгов имущество, которое находится в областной собственности, в Алтайском крае без торгов предоставляется земля. Павел Дитятев отмечает эффективность снижения административных барьеров: сокращение сроков и упрощение процедур получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, технологического присоединения к инженерным сетям. «В регионе создана рабочая группа, проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, на уровне муниципалитета подключаются советы предпринимателей. Особое внимание уделяется коммуникации между контрольно-надзорными органами, муниципалитетами и бизнесом. Ключевая роль отводится Советам по предпринимательству при главах муниципальных образований», — пояснили «Континенту Сибирь» в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. По мнению руководителя Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова, еще одним нематериальным плюсом для инвесторов является отношение власти к бизнесу. «Инфраструктура очень важна, однако важно и отношение властей к инвесторам, в том числе первых лиц региона. Губернатор встречается со многими компаниями на федеральных форумах, а также в ходе визитов бизнеса в регион, наше агентство помогает в инициировании этих встреч. Для бизнеса это важно, такое внимание. Инвесторы понимают, что если возникнут вопросы, их можно будет решить», — сказал Александр Зырянов в интервью «Континенту Сибирь» в июле текущего года.

План для «быстрой победы»

Во всех регионах СФО созданы специальные структуры, работающие с инвесторами. Это Фонд развития Алтайского края, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Агентство развития и инвестиций Омской области, Агентство по привлечению и защите инвестиций в Кузбассе и так далее. В Красноярском крае, кроме специализирующегося на работе с инвесторами Центра регионального развития, есть еще КРИТБИ — инкубатор идей и инициатив в инновационной сфере. Большинство организаций взаимодействует с бизнесом в формате «одного окна» или, по крайней мере, поставлена такая задача. Планы властей регионов СФО по дальнейшему привлечению инвесторов разнятся, но тенденция идет к тому, что чиновники начинают сами выходить с инициативой к предпринимателям. К примеру, в Новосибирской области планируют усилить «активные продажи» инвестиционного потенциала региона крупным бизнесменам через форумы и конгрессы, в Алтайском крае разрабатывают комплексные «пакеты» для адресного предложения коммерсантам. Цель — заполнение инвестиционных площадок региона.

Власти Красноярского края возлагают большие надежды на инвестиционный успех комплексного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь», в основе которого лежит объединение экономического потенциала края, республик Хакасии и Тывы. Сегодня он включает 34 инвестиционных проекта с общей заявленной стоимостью свыше 1,8 трлн рублей на период 2019–2027 годов и свыше 3,5 трлн рублей на период 2019–2035 годов. Для работы с инвесторами создана дирекция по развитию Енисейской Сибири. Кроме того, в крае планируют создание новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». «Предполагается, что ключевыми инвесторами долины станут производители продукции для аэрокосмической, автомобильной промышленности, машиностроения, строительства. В долине могут предоставить для компаний земельные участки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой», — рассказали «Континенту Сибирь» в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края. В Кузбассе с участием экспертов Агентства стратегических инициатив (АСИ) и бизнесменов сейчас ведется работа по созданию «Плана быстрых побед». Это комплекс мероприятий, которые должны повысить инвестиционную привлекательность Кемеровской области. «Пункты плана направлены на снижение административного давления на бизнес, сокращение процедур подключения к сетям, улучшение финансовых и нефинансовых механизмов поддержки предпринимательства, проведение оценки удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса», — уточнили в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

Частный интерес

Сами предприниматели считают, что в вопросах привлечения инвестиций важнейшим фактором является отношение власти к бизнесу. По словам председателя Совета директоров ООО «Лидер Инвест Групп» Михаила Камбарова, сегодня административный ресурс должен максимально активно участвовать в процессе взаимодействия с инвесторами. «Для бизнеса нужна прозрачная ситуация, при которой можно просчитать риски, доходы и расходы. И важна консультация по программам поддержки. В этом плане АИР как раз закрывает эти вопросы, минэкономразвития помогает. Нужно, чтобы у бизнесменов была заинтересованность в приходе в регион. Рядом областей много, экономическая ситуация в гору не идет, и здесь, на мой взгляд, к инвесторам нужно относиться максимально лояльно, не журить их», — считает Михаил Камбаров.

Директор по стратегическому развитию омского АО «Основа Холдинг» Игорь Антропенко уверен, что в отношениях власти с инвесторами сегодня не хватает правильного выстраивания региональных приоритетов. «Есть универсальный способ привлечения инвесторов, а есть ситуации, когда цели сужены до какой-то сферы, например, производства или отношений, где региональное правительство предполагает создать точки роста. Речь идет о привлечении не абстрактного инвестора, а, допустим, инвестора в определенной сфере. Не хватает как раз целевых, выстроенных под определенные задачи региональных программ. Понятно, что ресурсы и возможности регионов достаточно ограничены. Поэтому рационально определять приоритеты развития в определенных сферах. Где-то исторически тот или иной регион имеет конкурентное преимущество или где-то, в силу региональной специфики, есть возможность прорыва в определенной сфере. Когда такие цели сформированы, это позволяет рационально использовать возможности региона», — рассказал «КС» Игорь Антропенко. Кроме того, по мнению бизнесмена, выстраиванию отношений между властью и инвесторами помогают специальные организации. «Наличие в регионе, например, реального фонда развития промышленности — это инструмент, который позволяет добиваться определенной синергии. Консолидировать силы с федеральными ресурсами и развивать регионы. Для тех регионов, где таких фондов нет, это большой минус», — добавил Игорь Антропенко.

Работающие в Новосибирске бизнесмены отмечают сложности с инвестированием средств на уровне муниципальных образований. По словам генерального директора ООО «ТКС-Инвест» Александра Курцевича, муниципально-частное партнерство, которое могло бы принести много пользы городу и его жителям, востребовано сегодня самими коммерсантами, готовыми вкладывать деньги в улучшение инфраструктуры и архитектуры территорий их присутствия. Однако местные власти не видят в этом потенциала. «Мы дважды встречались с мэром. Мою компанию, которая находится в Заельцовском районе города, в первую очередь интересует развитие именно этой территории. Меня интересуют улица Сухарная и ДК им. Кирова. На Сухарной проходит линия ЛЭП, из-за этого там невозможно строить офисные здания. Давайте соберем бизнесменов, работающих на Сухарной, и положим провода в землю. Сразу после этого улица приобретет другой вид, там можно будет строить общественно значимые здания. Но власть этого не слышит, не знаю почему. То ли опасаются контролирующих органов, то ли размер инвестиций не впечатляет, то ли дело получить сразу миллиард», — сетует Александр Курцевич. По его словам, десятки и сотни предпринимателей сегодня заинтересованы в улучшении инфраструктуры там, где они находятся, но не там, где хочет власть. «Механизма привлечения частных денег нет», — констатировал бизнесмен.

По мнению экспертов, основным сдерживающим фактором для прихода инвесторов в регионы является плохое состояние бизнес-среды. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, любой инвестор, вкладывая деньги, рассчитывает в первую очередь на то, что они будут надежно защищены. «Конечно, региональные власти пытаются привлекать инвестиции с помощью различных преференций, включая налоговые преференции, налоговые каникулы и так далее. Территории опережающего развития сегодня достаточно популярная тема, но, как видите, она сильно буксует. Инвестиции идут плохо, и связано это с тем, что такая базовая вещь, как правовая защищенность капитала и частной собственности, у нас находится на достаточно низком уровне. Инвесторы, даже с учетом предложения хороших налоговых условий и льготного кредитования, все равно зачастую опасаются инвестировать — высока вероятность того, что бизнес будет, грубо говоря, «отжат». Либо хозяйственный спор с контрагентами будет решаться с привлечением силовиков, если имеется на них выход. К сожалению, есть такие случаи», — пояснил эксперт. Пока эти проблемы не будут решены, по его мнению, все остальные меры поддержки не будут достаточно эффективными.

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