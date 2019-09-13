Начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» арестован в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по факту взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ, дело возбуждено по части пятой ст. 290 УК РФ по материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ. По версии следствия, начальник станции «Новосибирск-Главный» предложил коммерсанту за мзду избавить того от проверок его грузов на соответствие правилам железнодорожных перевозок. Кроме того, подозреваемый обещал бизнесмену общее покровительство в рамках железной дороги. С мая по август текущего года начальник станции получал с коммерсанта взятки на общую сумму 329 тыс. рублей.

10 сентября текущего года при получении очередных денег от бизнесмена подозреваемый был задержан. В соответствии с санкциями статьи УК ему грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере 60-кратной суммы взятки. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве. Фамилия подозреваемого Следственным управлением не раскрывается, по информации «Континента Сибирь», речь идет о Вячеславе Воеводском, назначенном на эту должность в декабре 2017 года.

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