Последуют ли за банкротством ТРЦ «Покровsky» в Красноярске другие торговые центры?

ТРЦ «Покровsky» в Красноярске признан банкротом. Инвестор и его поручители не смогли погасить долг по кредиту на строительство объекта. Эксперты считают, что произошедшие с объектом события — проявление тенденции на рынке, и сибирские торговые центры в ближайшие годы ждут трудные времена.

ООО «Покровскай» — оператор по управлению красноярским торговым комплексом «Покровsky» — признано банкротом. Арбитражный суд региона ввел в компании процедуру наблюдения. Временным управляющим назначен Александр Батурин, член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля будущего года. К этому моменту управляющий должен провести собрание кредиторов и подготовить отчет о возможности или невозможности восстановления платежеспособности организации.

Инициатором банкротства «Покровскай» выступил банк ВТБ. Компания являлась поручителем ООО «Сибирский инвестор» при строительстве торгового центра. На строительство ТЦ инвестору от ВТБ была открыта кредитная линия с лимитом 770 млн рублей. Поскольку должник выполнял свои обязательства с нарушениями, 27 декабря прошлого года в отношении «Сибирского инвестора» была введена процедура наблюдения. После этого кредитор потребовал от поручителей погасить задолженность, которая с учетом неустойки достигла почти 782 млн рублей, однако этого не произошло.

Еще одним поручителем по этой линии выступало ООО «Мэджик Лэнд» — компания, управлявшая детским парком MagicLand, занимавшим второй этаж в ТК «Покровsky». Эта организация была признана банкротом еще в конце июля. Ближайшее судебное заседание здесь назначено на 18 октября.

Напомним, что ТЦ «Покровsky» был введен в эксплуатацию в 2016 году. В начале нынешнего года появилась информация, что часть торговых площадей комплекса выставлена на продажу. За 23,7 тыс. квадратных метров организаторы рассчитывали выручить около 950 млн рублей. Позднее продать за 600 млн рублей пытались и расположенный на территории центра детский развлекательный парк MagicLand площадью 8,5 тыс. квадратных метров с 12 аттракционами и более 100 игровыми автоматами. Однако нет информации о том, чтобы кого-то из потенциальных покупателей заинтересовали такие предложения.

Как рассказал экс-руководитель комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, во всех сибирских городах наблюдается снижение спроса на площади ТРЦ. За последний год во многих центрах сменились арендаторы на менее статусных, а успешные постепенно оттуда съезжают. Неблагоприятная тенденция для моллов может продолжиться и дальше.

«Я полагаю, что банкротство этого торгово-развлекательного центра — скорее проявление таких тенденций, как снижение спроса на площади, проистекающее из снижения или стагнации реальных доходов населения, усугубленное ошибками управления объектом. Проще говоря, динамика доходов населения неизбежно сказывается на его потреблении — и в случае стагнации или снижения доходов (и, следовательно, расходов) населения слабейшие игроки рынков как розницы, так и торговых центров выбывают из игры. Безусловно, мы еще увидим — и уже видим — схожие истории в других регионах России. Конкуренция, конечно же, стала выше, ее жесткость усилилась, а в ряде введенных объектов «дыры» если не растут, то и не уменьшаются. Все это вполне очевидно, при всем этом (отсутствие роста или очень слабый рост объемов потребления) небольшие торговые объекты продолжают вводиться. Пока говорить о каком-то облегчении для собственников торговых объектов не приходится. Я думаю, такая ситуация будет продолжать обостряться — ее разрешение состоит в уверенном росте доходов населения. Лично я не вижу, откуда бы он взялся», — рассуждает Дьячков.

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