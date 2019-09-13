«Единая Россия» получила рекордные 80% с лишним на выборах в тувинский парламент. Оппоненты отказываются признавать эти результаты, упрекая власти в фальсификациях. Эксперты отмечают самоустранение федерального центра от предвыборных проблем республики, в том числе — от набирающего силу сепаратистского движения.

На выборах в Верховный Хурал Тывы «Единая Россия» набрала более 82% голосов. Это один из лучших результатов партии по итогам единого дня голосования 8 сентября. Кроме нее, преодолеть необходимый барьер для попадания в республиканский парламент удалось только ЛДПР — 6,4%. Для сравнения: «Справедливая Россия» набрала 3,88%, КПРФ — 3,34%, «Коммунисты России» — 2,2%.

Кроме того, кандидаты, выдвинутые «партией власти», победили во всех 16 одномандатных округах. Среди них рекорд поставил бывший вице-премьер тувинского правительства Байбек Монгуш, набравший по округу в Дзун-Хемчикском районе почти 92% голосов. Явка на выборы составила 65,83%.

Отметим, в Хурале прошлого созыва был представлен только один депутат, не входящий во фракцию «ЕР», он представлял «Справедливую Россию». КПРФ и ЛДПР заявили о непризнании итогов выборов в республике. Как утверждается, наблюдателей этих партий в ночь подсчета силой удаляли с избирательных участков «с помощью полиции и просто бандитов». На ситуацию обратили внимание и федеральные политики. Так, депутат Государственной думы РФ от либерал-демократов Сергей Натаров заявил, что «глава Тувинского избиркома должен быть отправлен в отставку, и на него должно быть заведено уголовное дело». А заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции утверждал, что результаты, которые вбиты в системе «ГАС «Выборы», «совершенно не соответствуют реальному волеизъявлению».

Самым значительным эпизодом кампании стало нападение на автобус с журналистами и наблюдателями, ехавший из Красноярского края в Тыву. На границе двух регионов ему преградили дорогу неизвестные на лошадях. Как утверждается, транспортному средству прострелили колеса. Позднее пассажиры подали обращения в Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД РФ. В настоящее время ведется следствие.

Бывший советник спикера парламента Тывы, издатель местной газеты «Риск» Сергей Конвиз утверждает, что прошедшие выборы «никак не отражают ни настроения людей, ни фактическое голосование». «О чем говорить, когда наблюдателей выставляют, а протоколы переписывают? По нашим данным, ЛДПР набрала порядка 23–25%, «Справедливая Россия» — еще больше. То, что партию Жириновского все же пропустили в Хурал, может быть связано с тем, что местное отделение возглавил сын бывшего президента республики, то есть за ней есть часть элиты. В целом поведение нынешней власти, дошедшей до использования вооруженных людей, говорит о том, что они действительно боятся потерять власть. Об этом же свидетельствует попытка разжигать национализм и сепаратизм. Нынешние власти экспериментируют с этим уже давно, неудивительно, что русское население уезжает из республики. Но именно в рамках нынешней кампании национализм особенно расцвел, есть даже видео, где приближенные главы, комментируя инцидент со стрельбой в красноярских журналистов, говорят: «Мы не пустили в республику фашистов», — рассказывает Конвиз. При этом эксперт не уверен, что перечисленные претензии вызовут реакцию со стороны федерального руководства.

«Реакция федералов на самом деле непредсказуема. Вот по округу № 3 «Партия пенсионеров» выставила известного московского врача Вячеслава Ондара. Сначала его пытались не допустить, но он восстановился по суду. Затем в день голосования оказалось, что его просто нет в бюллетенях. Лишь во второй половине дня бюллетени были заменены на правильные, однако первые так и остались лежать в избирательных урнах и влияли на окончательный результат. Так вот, ситуация с Ондаром вызвала реакцию в Москве, по этому поводу высказалась сама Элла Панфилова. А более вопиющие проблемы — то, что у нас наблюдателей выкидывают и по журналистам стреляют, — прошли для федералов почему-то незамеченными», — сетует Сергей Конвиз.

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