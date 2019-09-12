Новосибирский застройщик Владимир Коновалов признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом совладельца строительной компании «ПТК-30» Владимира Коновалова, ранее пытавшегося пройти процедуру реструктуризации долгов.

Заявление с требованием признать бизнесмена несостоятельным в марте текущего года в арбитраж направил Сбербанк. В апреле, после утверждения арбитражного управляющего, Владимир Коновалов попал под процедуру реструктуризации долгов. Как уточнили в суде, общая сумма исковых претензий кредиторов к застройщику на тот момент составляла около 782 млн рублей.

В ходе реструктуризации долгов коммерсанта управляющий Алексей Бебель выяснил, что Владимир Коновалов не сможет пройти эту процедуру, поскольку «у должника не имеется какого-либо имущества». Кроме того, управляющий так и не получил от должника или кредиторов какого-то плана реструктуризации долгов. В итоге суд признал Владимира Коновалова банкротом и постановил ввести процедуру реализации его имущества, которым, судя по всему, станут долговые обязательства бизнесмена.

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