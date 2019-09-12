Новым генеральным директором авиакомпании «Сибирь» стал Вадим Клебанов. Его предшественник, Владимир Объедков, занимавший пост руководителя компании в течении 10 лет, возглавит проект по развитию малой авиации в S7 Group.

12 сентября пост гендиректора S7 Airlines занял Вадим Клебанов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. В течение последних пяти лет он возглавлял компанию «Глобус», которая входила в состав холдинга S7 Group.

Ранее на прошедшей в начале августа открытой встрече в Новосибирске заместитель генерального директора S7 Airlines Татьяна Филева анонсировала слияние авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус». Предполагается, что оно пройдет пройдет теперь уже под руководством Вадима Клебанова. Воздушный флот «Глобус» перейдет в эксплуатацию «Сибири». Завершить процедуру объединения планируется к середине декабря. Предполагается, что благодаря ей S7 Group значительно оптимизирует численность персонала.

Как отмечает пресс-служба S7 Airlines, Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда. В 1998 году стал пилотом Ту-204 в ОАО «Авиакомпания «Сибирь». С 2000 года занимал различные должности в авиакомпании: начиная с заместителя директора летней службы и начальника летно-методического отдела, до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.

Предыдущий гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков, занимавший пост в течении 10 лет, возглавит проект по развитию малой авиации в S7 Group.

Напомним, что 13 сентября в Новосибирск приедет основной владелец S7 Group Владислав Филев. Вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он примет участие в стартовой акции по посадке деревьев в рамках проекта «Посади лес».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.