11-15 сентября в Новосибирске проходят праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Новосибирского государственного университета (НГУ).

В первый день празднования в стенах вуза прошла лекция президента и председателя Сбербанка России Германа Грефа «Постоянное развитие в меняющемся мире» .

В этот же день в Доме Ученых прошло торжественное заседание, посвященное юбилею НГУ, в котором в том числе принимал участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, 11 сентября состоялось торжественное открытие памятной доски ректору НГУ, академику РАН Спартаку Тимофеевичу Беляеву.

Вечером 11 сентября на площадке перед вузом прошел концерт «Сентябрёвка», на котором выступали музыкальные группы «Рви меха», «De Light», «Несчастный случай».

Герман Греф поздравил НГУ с 60-летием (Фото Михаила Перикова и пресс-службы НГУ) 1 of 12

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.