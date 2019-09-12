11-15 сентября в Новосибирске проходят праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Новосибирского государственного университета (НГУ).
В первый день празднования в стенах вуза прошла лекция президента и председателя Сбербанка России Германа Грефа «Постоянное развитие в меняющемся мире» .
В этот же день в Доме Ученых прошло торжественное заседание, посвященное юбилею НГУ, в котором в том числе принимал участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Кроме того, 11 сентября состоялось торжественное открытие памятной доски ректору НГУ, академику РАН Спартаку Тимофеевичу Беляеву.
Вечером 11 сентября на площадке перед вузом прошел концерт «Сентябрёвка», на котором выступали музыкальные группы «Рви меха», «De Light», «Несчастный случай».
Я поступал в НГУ дважды: в 68 году не добрал одного балла и не прошел собеседование (в 66 закончил геолого-ракзв. техникум!) , взяли смазливую девицу. Второй раз в 69 сдал два экзамена, но тут приехала невеста и как декан меня не уговаривал (он видел меня старостой), забрал документы. Выучился в Иркутском универе.В 1993 году коррумпированные академики Добрецов и Канторович провалили мне диссер в ОИГГиМ по забытому нефтепоисковому признаку — мумие, см. в Сети Сухоложские записки. Защищался в МГРИ. В Сети есть Энциклопедия мумие — моя заброшенная докторская.