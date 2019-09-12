Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» обнаружили участки высокопродуктивных экосистем в арктической зоне России. Подобный феномен сформировался в местах таяния мерзлоты.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного университета, ученые вуза работали на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, когда обнаружили бугры, покрытые обширной растительностью. В сообщении ТГУ уточняется, что подобная «вспышка жизни» происходит в местах активного вытаивания подземного льда. Из-за выкопки карьера для добычи песка, в плодородную почву поступили микро и макроэлементы, запустившие процесс прорастания семян разнотравья. На полях расцвели одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ, ивы. Протоки, расположенные среди бугров, также насыщены элементами, что послужило заполнению вод водорослями и зоопланктоном, чье количество больше обычного в 6–7 раз.

«Таяние вечной мерзлоты нежелательно, скорее, с точки зрения воздействия на инфраструктуру, например, это может приводить к повреждению дорог. Становится всё более очевидным, что климатический потенциал арктической зоны РФ сильно недооценён», — объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко.

По оценке ученых, обнаруженный феномен демонстрирует, что в условиях короткого арктического лета (почти 2 месяца) можно получить богатый урожай, а антропогенное нарушение сможет способствовать активизации расширения флоры, а также разнообразия фауны.

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