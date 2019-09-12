Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с руководителями сельхозпредприятий и главой регионального минсельхоза Евгением Лещенко ход уборочной кампании. Уходящий год оказался успешным для отрасли.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, по состоянию на 11 сентября обмолочено 604 тыс га зерна (43% уборочной площади). Для сравнения: в 2018 году на это же число было зафиксировано 137 тыс га (10%).

Высокие темпы уборочных работ ведутся в хозяйствах Сузунского (75%), Болотнинского (65,3%), Маслянинского (62%) районов. Высокий результат у Барабинского района (34,6%), низкие показатели у хозяйств Северного (14,9%, работы ведутся), Усть-Таркского (19,1%), Венгеровского (23%), Чановского (23,2%), Татарского (22%) районов. В этом году общая площадь Новосибирской области составила 2223,7 тыс. га. В уборке урожая участвовали 3376 зерноуборочных комбайнов.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, в 2019 году урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,1 ц/га. Также высокий показатель урожайности в Колыванском (33,4 ц/га), Маслянинском (32 ц/га), Каргатском (28,6 ц/га), Ордынском (27,5 ц/га) районах. Перевыполнила планы кормозаготовительная компания – заготовлено 469 тыс. тонн сена (117,8% к плану), 1,389 млн тонн сажена (106% к плану). На сегодняшний день ведутся работы по заготовке силоса.

При подготовки и проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области доведено 292,6 млн рублей. Аграрии Новосибирской области с начала этого года получила 3,069 млрд рублей (1,289 млн рублей из федерального бюджета, 1,780 млн рублей из областного).

Как отметил Евгений Лещенко, внедрена государственная информационная система господдержки аграрно-промышленного комплекса, которая позволяет оказывать услуги для бизнеса в электронном виде, что выгодно аграриям, находящимся в отдалении от областного центра районов. Механизм подписания соглашений электронной подписью запустили в этом году. Именно таким способом почти 90% соглашений были подписаны фермерами.

На сегодня в регионе действует 16 направлений господдержки. До конца года полноценно заработает субсидирование затрат на технику и мелиоративные мероприятия. Количество направлений поддержки увеличится до 18 позиций, при этом 90% средств будут направляться через государственную информационную систему господдержки АПК.

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