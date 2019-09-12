10 сентября на портале KSONLINE.RU в рубрике «Портрет новостройки» вышел материал о новосибирском микрорайоне «Чистая слобода». Собственники жилья, риэлторы и представители застройщика обменялись мнениями о плюсах и минусах микрорайона. После выхода материала редакция получила новые комментарии жителей, в которых обозначились другие проблемы «Чистой слободы».

В уже вышедшем материале «Континент Сибирь» писал об открытии первой школы в «Чистой слободе». Читательница издания и жительница микрорайона Ольга Сантьева, как и многие ее соседи, с радостью восприняла это событие. Однако в своем отклике отметила, что одной школы растущему микрорайону уже явно недостаточно.

«Беспокоит дальнейшая ситуация со школой. В этом году здесь приняли 1600 детей, хотя рассчитана школа на 1100 человек. Сейчас у нас 11 первых классов, 9 – вторых. И это еще пока не ввели 9-е, 10-е и 11-е классы! А массив растет, и очень быстро. Пора уже вторую школу начинать строить, чтобы над сегодняшней не нависла угроза 3-й смены», — переживает Ольга.

Женщина работает бухгалтером, переехала с семьей в «Чистую слободу» в 2013 году с маленьким ребенком. Когда появился второй малыш, семья разменяла «однушку» на 3-х комнатную квартиру в этом же микрорайоне. Уезжать в другое место не хотелось. Однако со временем стало проявляться все больше минусов проживания в Чистой слободе. Собеседница издания согласилась с комментаторами из прошлой статьи о том, что «Слободе» не хватает хороших зеленых зон, а управляющая компания плохо справляется с уборкой.

«Почти за 7 лет, что мы тут живем, ничего не изменилось. Те кустики, деревца, что садились изначально, почти все не выжили – дети постарались. Но, в большой степени, управляющая компания виновата — летом плохо поливают, а зимой техникой ломают. Кустарники на прошлой неделе обкорнали как попало – вот и весь уход, — рассказывает женщина. – Уборку в этом году проводят отвратительно. УК сменила подрядчика, и мы буквально заросли мусором и грязью. Пока кто-то не начнет жаловаться, ничего не убирается, не моется», — высказала свое мнение Ольга Сантьева.

Жалуется жительница и на ветшающие детские площадки с ухудшающимся покрытием. При этом детей становится больше, а игровых форм и качелей не хватает. Также много неудобств собственникам квартир доставляют узкие тротуары.

«На тротуарах едва расходятся два человека. Нет удобных переходов на дорогу, приходится прыгать с колясками и санками. В первой очереди на тротуары положили плитку, а она «играет», убиться можно. Мы на этих тротуарах и самокат ломали, и ноги разбивали. А на второй «Слободе» обещанные тротуары так и не сделали. Ходим протоптанными тропками, по грязи и лужам», — сетует Ольга Сантьева.

В уже вышедшем материале была затронута тема транспортной доступности района. Многие опрошенные были уверены, что новая прямая дорога на улицу Титова улучшит ситуацию с выездом из «Чистой слободы». По мнению другой жительницы микрорайона, инженера-проектировщика Екатерины Аксеновой, проблема стоит не только с выездом на Титова.

«Наша боль – это выезд на Станционную. Там люди, наверное, часами стоят на переезде. Нужно срочно строить тоннель. Жалко, что с метро вопрос встал. У нас очень много народу – около 20 тысяч. И это, в большинстве, молодежь, которые ездят на учебу, работу», — отмечает Екатерина Аксенова.

Особые неудобства, по словам женщины, испытывают собственники квартир третьей очереди «Чистой слободы». К их домам подъезжают только две маршрутки, до остального транспорта пешком идти очень далеко. При этом остановка маршруток не обустроена как следует, здесь нет павильона – люди в дождь вынуждены стоять под открытым небом.

«Эта остановка, можно сказать, временная. Но люди очень просили, чтобы туда хоть какой-то транспорт продлили. Им очень далеко ходить к «Заре» на конечную», — пояснила Екатерина.

Обе жительницы микрорайона отметили, что по их мнению так называемая третья «Слобода» (дома 3-й очереди строительства), в целом, можно считать самой неудачной. Так, во дворах и на спортивной площадке там во время дождей всегда стоит вода. Жалуются люди и на отсутствие уличного освещения, говоря, что живут «как в пещере».

Особый дискомфорт у жильцов третьей очереди вызывает дорога в сторону остановки. Многие называют ее опасной: не хватает ни фонарей, ни пешеходных переходов. Родители школьников беспокоятся, что утром машины идут сплошным потоком и детям сложно пройти через дорогу.

В прошлый раз жильцы «Чистой слободы» рассказали еще об одной общей боли – нехватке поликлиники. С этим согласна и Ольга Сантьева. «Да, с поликлиникой, конечно, тяжко. Она очень нужна. Но непонятно, почему ее будут строить на Степной? Нам тогда будет проще в старую ходить. Туда хоть транспорт нормально ходит», — отметила Ольга.

Таким образом, после ответной реакции жителей на прошлый материал «Континента Сибирь», посвященный «Чистой слободе», выявились новые проблемы микрорайона. Среди них: недостаток освещения улиц и нехватка пешеходных переходов, узкие и неудобные тротуары, регулярные подтопления части микрорайона во время дождей, плохая уборка территории и несвоевременный вывоз мусора. В худшем положении находятся жители 3-й, самой удаленной очереди домов. Ольга и Екатерина надеются, что освещение проблем микрорайона поможет их скорейшему решению. Они уже успели привыкнуть к «Чистой слободе» и мечтают, что со временем здесь будет жить еще лучше и комфортнее. При этом жительницы не отрицают, что многое в благоустройстве микрорайона зависит и от личного участия их, собственников жилья.

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