Депутаты недовольны реализацией мусорной реформы на территории Новосибирской области

Депутаты строительного комитета новосибирского Заксобрания остались недовольны деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» и министерства ЖКХ и энергетики области.

Заседание комитета по строительству, ЖКК и тарифам началось с обсуждения очень болезненного для региона вопроса – переработки и вывоза мусора на территории области. Депутаты даже пошли на изменение регламенты работы комитета, пригласив на него председателя правления НП «Новосибирская Лига объединений домовладельцев» Галину Немчинову, представляющей несколько несколько ТСЖ, у которых накопилось много вопросов к «Экологии-Новосибирск» по раздельному вывозу мусора, тарифам и нормативам. Эти вопросы поддержали и депутаты Заксобрания.

«Вступивший в силу закон подразумевает совершенно иной формат работы с ТКО: строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов. В Новосибирской области ничего не происходит, и не понятно, когда это произойдет», — отметил депутат ЗС НСО, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. «Люди платят больше, а почему, никто им объяснить не может», — акцентировал депутат ЗС НСО, директор ЗЖБИ-4 Николай Мочалин. «Хватит кормить нас баснями, – жестко отреагировал председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив. – Концессия по переработке мусора подписана, но никаких действий по ее реализации нет».

Председатель комитета по строительству ЗС НСО, соучредитель ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский предупредил министерство ЖКХ и энергетики, а также регионального оператора «Экология-Новосибирск», что через полтора месяца комитет вновь заслушает отчет о работе в этом направлении, и, если ситуация сохранится, депутаты готовы ставить вопрос о профессиональном соответствии людей, занимающихся реализацией программы по обращению с ТКО в области.

Еще один вопрос, вынесенный правительством области на обсуждение комитета, депутатами, наоборот, был одобрен. Законодатели поддержали инициативу министерства строительства Новосибирской области по созданию в регионе «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Как пояснил министр строительства региона Иван Шмидт, создание этого фонда носит временный характер. После того, как будут достроены проблемные дома в области, фонд прекратит свое существование.

Депутат Заксобрания, руководитель Регионального делового клуба строителей (РДКС) Майис Мамедов акцентировал внимание на том, что много проблемных домов еще не выявлено. «Сегодня нужно быстро выявить и установить в законном порядке дома, которые никогда не будут достроены за счет инвесторов, дабы получить финансирование. На самом деле это хорошая возможность получить деньги из федерального центра и, наконец-то, покончить с этим делом», – подчеркнул законодатель.

Евгений Покровский обратил внимание министра на то, что в составе данного фонда необходимо присутствие представителей депутатского корпуса для контроля работы по завершению строительства.

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