Минприроды региона поставило задачу лесхозам по увеличению объемов заготовки, переработки и реализации лесопродукции на 20%. Программа была разработана министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

На мероприятии, приуроченному Дню работников леса, были представлены реализация нацпроекта «Экология» и положение о нынешнем развитии лесопромышленного комплекса в регионе. Встреча состоялась 11 сентября в правительстве Новосибирской области.

По сообщению пресс-центра губернатора и правительства Новосибирской области, за счет средств областного бюджета в рамках проекта «Экология» куплена новая техника – 41 лесопатрульный автомобиль. 17 лесопартульных комплексов и лесохозяйственная техника приобретены региональным минприроды за счет федеральных средств. Они уже используются рабочими в целях противопожарной охраны и воспроизводства лесов.

Также в рамках нацпроекта важным аспектом является лесовосстановление. В этом году оно проведено на землях лесного фонда площадью 1193 га, от запланированных годовых объемов это 95%. На оставшейся площади работы будут проводиться осенью. 621 кг составил страховой фонд лесных семян, в их числе и те, что имеют улучшенные наследственные свойства.

С начала 2019 года повысила прибыль организация лесохозяйственной отрасли региона, что составило 20 млн рублей. В бюджетную систему и внебюджетные фонды РФ налоговые поступления организаций лесногосектора составили 47,8 млн рублей, по сравнению с прошлым годом это больше на 6%.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко добавил, что программа роста объемов заготовки, переработки и реализации лесопродукции на 2019 год сформирована региональным минприроды. В планах на этот год – поднять оборот предприятий на 20%. Увеличение объема переработки древесины связано с внедрением новых лесоперерабатывающих мощностей.

Запуск нового оборудования, увеличивающего объем переработки древесины и добавленной стоимости продукции осуществят в 2019 году АО «Сузунский лесхоз», ООО «Сибирский ЛПК» и ряд других предприятий региона.

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