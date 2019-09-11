Как ранее писал «Континент Сибирь», Новосибирск станет площадкой реализации крупнейшего проекта в ресторанной сфере Сибири, который его создатели считают новым словом для барной индустрии в России. Проект, запуск которого намечен на 1 ноября 2019 года, уже вызвал неоднозначную реакцию у действующих игроков новосибирского ресторанного рынка.

Новое заведение откроется в здании бизнес-центра «Сити-Центр» на улице Депутатской рядом с Новосибирским театром оперы и балета. Его общая площадь составит 2959 кв. м. Под одной крышей разместятся 35 баров с различными концепциями, две открытых кухни и два фудтрака.

«Для меня это определенный вызов, — поделился своим настроением Андрей Васин. BlaBlaBar — это очень амбициозный проект. В течение двух месяцев необходимо разработать больше 30 барных концепций, построить барные точки и рестораны, найти арендаторов, убедить их, почему это интересно. Соответственно, потом не упасть в грязь лицом перед потребителем» — говорит директор BLA BLA BAR Андрей Васин, владелец баров «В доску» и «113».

Концепция бармолла представит собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест. Их расположат с учетом гендерных и вкусовых предпочтений публики. Например, около караоке-бара будут находиться комфортные зоны для людей, которые не очень любят большие тусовки.

Бар займет целый этаж бизнес-центра — внутри поместится настоящий самолет и вагон: пустят не всех.

Презентация проекта для потенциальных арендаторов намечена на 14 сентября. Уже сегодня, по заявлению Андрея Васина, интерес к бармоллу проявили более ста бартендеров и рестораторов.

Предполагается, что встреча может быть интересна действующим рестораторам, которые давно задумывались о расширении бизнеса или искали новую локацию с недорогой точкой входа. Также мероприятие может заинтересовать управляющих барами и ресторанами, а также опытных арт-директоров с режиссерским складом ума.

Встреча пройдет 14 сентября в 18:00 по адресу Депутатская 46 (2 этаж, вход слева от магазина «Лента»). Регистрация доступна по ссылке.

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