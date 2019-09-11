В Новосибирске назвали производителей фальсифицированного алкоголя

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СФО выявило наличие в регионе фальсифицированной продукции и огласило список недобросовестных производителей, продукция которых не соответствовала ГОСТу. Вместо пива в напитки добавлялся этиловый спирт.

В рассматриваемый список попали ООО «Вкусная Идея», ООО «Шелтон», ООО «Астра», ООО «Феникс», ООО «Дельмари», ООО «Ольмека», ООО «Ларедо», ООО «Бизнестрейд», ООО «Делин», ООО «Высота», ООО «Напитки Запада», ООО «Компания Крикс». Соответствующую информацию предоставил 11 сентября пресс-центр министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Экспертиза установила, что напитки, произведенные перечисленными производителями, не соответствовли требованиям ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия» по цвету, вкусу, аромату, по пенообразующим свойствам, по объёмной доле этилового спирта (крепость). Поэтому по результатам экспертизы рассматриваемую продукцию предположительно можно отнести к спиртным напиткам. Наиболее распространёнными товарными марками указанных предприятий является «Блейзер», «Мартини Рэй», «Кегля».

Напомним, что в июне 2018 года в Новосибирской области назначили самый большой штраф за хранение нелегального алкоголя. Арбитраж взыскал с ООО «Альбаган» 3 млн рублей с конфискацией продукции.

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