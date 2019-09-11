Из бюджета РФ на возмещение ущерба агрария, что пострадали при паводке, было выделено 296,07 млн рублей

По сообщению пресс-центра Иркутской области сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим во время паводка, выделяется 296, 07 млн рублей на субсидирование затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и процентов по кредитным договорам.

На видеоселекторном совещания, посвящённому подготовке и проведению уборочных работ в субъектах СФО заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов сообщил, что по состоянию на 10 сентября 2019 года аграриям перечислено 250,5 млн. Остальные средства будут выплачены до 20 сентября.

Как уверяет министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, средства уже получили 18 фермерских и 2 388 личных подсобных хозяйств, два крестьянских (фермерских) хозяйства и две сельскохозяйственные организации получили средства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

«С учётом ранее направленных в Иркутскую область федеральных средств в размере 179,1 млн рублей, которые в полном объёме были доведены до сельхозтоваропроизводителей в первой половине августа, объём федеральных субсидий на поддержку пострадавших от паводка аграриев региона составил 475 млн рублей», – сказал Илья Сумароков.

Пострадавшим также выплачивается компенсация из регионального бюджета. 700 млн рублей выделены гражданам, чьи дачные и садовые участки также пострадали. Вместе с этим, из региональной казны произведут выплаты владельцам личных подсобных хозяйств в том случае, если сумма федеральной выплаты будет меньше определённых указом главы области ставок.

По данным на 10 сентября 2019 года выплаты со стороны бюджета Иркутской области составили 88 млн рублей, их получили 1,9 тыс. человек.

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