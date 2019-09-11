Сергей Меняйло прогнозирует спад в объемах урожая зерновых

Как сообщил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло 10 сентября в ходе совещания о подготовке и проведении уборочных работ, в этом году валовой сбор зерна прогнозируется в объеме 14,5 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году.

Негативно на урожай 2019 года повлияли погодные условия во время посевной кампании: переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Иркутской области, где несколько районов пострадали от паводка.

Всего в регионах Сибири в 2019 году предстоит убрать урожай с 14 млн га, из них 8,7 млн га приходится на зерновые культуры. На данный момент уборочные работы идут опережающими темпами. Обмолочено более 40 % площадей зерновых, что в 2–3 раза больше, чем на аналогичный период 2018 года, когда уборке мешали погодные условия. В департаменте Росгидромета по СФО уточняют, что оптимальная для уборки теплая и сухая погода сохранится в регионах Сибири до 19–20 сентября.

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